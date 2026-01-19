Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Đáng chú ý, lần cập nhật này bất ngờ ghi nhận sự góp mặt của một cổ đông mới.

Cụ thể, UBS AG London nắm giữ hơn 81,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,028% vốn điều lệ ngân hàng.

UBS AG London là chi nhánh tại London (Anh) của UBS AG, tập đoàn tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Đây là một trong những ngân hàng đầu tư được biết đến với thế mạnh trong lĩnh vực quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản cá nhân.

Tính tới hết phiên 16/1, khối ngoại sở hữu gần 25% vốn của VPBank, theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

Với sự xuất hiện của cổ đông ngoại UBS AG London, hiện danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ tại VPBank đã ghi nhận thêm một cổ đông ngoại mới, bên cạnh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược sở hữu 15% vốn điều lệ VPBank.

Theo báo cáo cập nhật trước đó, VPBank công bố có 17 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, bao gồm 13 cổ đông cá nhân và 4 cổ đông tổ chức, nắm giữ tổng cộng gần 5,1 tỷ cổ phiếu, tương đương 64,2% vốn điều lệ.

Trong nhóm cổ đông cá nhân, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT VPBank, là người sở hữu nhiều cổ phiếu nhất với 328,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,141% vốn điều lệ.

Kết thúc quý III/2025, VPBank là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống, đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 20.400 tỷ đồng, vượt kết quả cả năm 2024 và thiết lập kỷ lục mới. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản cũng tiếp tục xu hướng cải thiện rõ nét. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng.