Đây là một sự kiện hiếm có khi những tên tuổi và thương hiệu lớn trong giới sáng tạo quốc tế cùng hội tụ, mở ra không gian nghệ thuật tinh tuyển, sang trọng và mê hoặc, hứa hẹn sẽ tạo nên một dấu ấn khó quên trong cộng đồng thượng lưu.

Bữa tiệc trải nghiệm đa giác quan

Triển lãm The Quintessence Of Bloom - Tinh Tuyển Phương Hoa diễn ra từ ngày 11-19/10

The Quintessence Of Bloom là sự kiện đặc quyền được VPBank tổ chức nhân dịp ra mắt thương hiệu VPBank Private - Dịch vụ tài chính chuyên biệt dành riêng cho giới tinh hoa với các nền tảng và giải pháp hoạch định, quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu được thiết kế dành riêng cho từng khách hàng.

Không phải một triển lãm mở cửa đại chúng, The Quintessence Of Bloom là không gian thưởng nghiệm nghệ thuật riêng tư và giới hạn, chỉ dành riêng cho các khách hàng cao cấp của ngân hàng.

Khác biệt với những triển lãm nghệ thuật thông thường, Tinh Tuyển Phương Hoa được thiết kế như một bữa tiệc đa giác quan, nơi các tác phẩm tạo hình hoa nghệ thuật, pha lê, nhiếp ảnh và hương thơm cùng hòa điệu, mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc bản và đầy cảm xúc.

Một tác phẩm của Chiron Dương tại triển lãm

Đến với triển lãm, Chiron Dương - nhiếp ảnh gia kiêm kiến trúc sư cảnh quan từng giành giải nhất Picto Fashion Award (Pháp) - sẽ giới thiệu bộ sưu tập Hoa - Ngôn Ngữ Vĩnh Hằng. Mười hai tác phẩm của anh khai thác vẻ đẹp đa chiều của hoa, từ sự mong manh tinh khôi đến những tầng nghĩa vĩnh cửu, khơi gợi chiều sâu ký ức và khát vọng sống.

Khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng tác phẩm hoa độc đáo của Hanneke Frankema - nữ nghệ sĩ Hà Lan lừng danh và cũng từng là quán quân European Florist Championship - được tái hiện bởi những nhà thiết kế hoa hàng đầu từ thương hiệu Liti Florist. Từng chi tiết hoa, lá vẫn được lưu giữ tinh thần nguyên bản, nhưng cũng đồng thời mang dấu ấn đương đại khẳng định sự tiếp nối, sáng tạo riêng của một thế hệ nghệ sĩ mới.

Nhà thiết kế hoa bậc thầy đến từ Singapore Harijanto Setiawan

Tâm điểm của triển lãm là The Infinity Garden - Khu vườn Vô Cực do nhà thiết kế hoa bậc thầy đến từ Singapore Harijanto Setiawan kiến tạo. Lấy cảm hứng từ vòng xoắn ốc bất tận - biểu tượng của sự sinh sôi, kết nối và phát triển - tác phẩm sử dụng hoa và ánh sáng để tái hiện hành trình từ khởi nguyên đến thịnh vượng, từ di sản đến tương lai. Đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật trung tâm mà còn là biểu tượng tinh thần dành riêng cho khách hàng VPBank Private, tôn vinh giá trị tinh hoa và sự trường tồn.

Song hành cùng nghệ thuật hoa là vẻ đẹp vĩnh cửu của 30 tuyệt phẩm pha lê hoàng gia Baccarat, thương hiệu có hơn 250 năm tuổi. Từng tác phẩm đều được chế tác thủ công, tỏa sáng lấp lánh, khẳng định sự xa xỉ, đẳng cấp và tinh xảo bậc nhất thế giới.

Để hoàn thiện hành trình đa giác quan ấy, mảnh ghép khứu giác và xúc giác sẽ được đảm trách bởi Guerlain - thương hiệu Pháp định hình từ vị thế “Nhà điều hương của Bệ hạ” với gần 200 năm di sản. Chưa từng có tiền lệ tại TP.HCM, Guerlain sẽ hé lộ tuyệt tác kỷ niệm 100 năm ra đời của bản giao hưởng hổ phách huyền thoại Shalimar. Khách mời của VPBank Private sẽ là những người đầu tiên trên toàn châu lục có đặc quyền thưởng lãm tác phẩm này.

Tác phẩm Bouquet De La Cour - Guerlain trị giá 1,2 triệu euro

Bên cạnh đó, Guerlain còn mang đến Orchidée Impériale Black - Tuyệt tác dưỡng da từ phong lan đen, được mệnh danh là “Nữ hoàng của sự sống”, trị giá gần 300 triệu đồng, được đựng trong lọ sứ phủ men đen - vàng 24K, chế tác thủ công bởi hơn 50 nghệ nhân Bernardaud.

Song song với triển lãm chính, tại không gian Private Lounge được khai trương cùng ngày, khách hàng tinh hoa của VPBank sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập sáu tác phẩm hội hoạ đương đại của Hom Nguyễn, hoạ sĩ Pháp gốc Việt từng được trao Huân chương Công trạng Quốc gia Pháp. Với nét cọ phóng khoáng, mạnh mẽ và dữ dội, nhưng vẫn đậm chất nhân văn, những bức chân dung của nghệ sĩ hứa hẹn trở thành điểm nhấn giàu xúc cảm, nơi người xem được đối thoại trực tiếp với chiều sâu nội tâm con người.

Chuỗi sự kiện khẳng định tầm nhìn khác biệt của VPBank

Không gian VPBank Private Lounge

Với sự hội tụ của hoa, pha lê, nhiếp ảnh và hương thơm từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, Tinh Tuyển Phương Hoa như một bản giao hưởng tinh mỹ dành riêng cho những tâm hồn trân trọng giá trị độc bản. Ở đây, nghệ thuật trở thành phong cách sống - một trải nghiệm thượng lưu được “đo ni đóng giày” cho cộng đồng tinh hoa.

Chọn một sự kiện nghệ thuật như Tinh Tuyển Phương Hoa để mở màn cho sự ra đời của VPBank Private, VPBank khẳng định một tầm nhìn khác biệt: sự thịnh vượng của giới thượng lưu không chỉ đo bằng vật chất hữu hình, mà còn toát lên từ phong cách sống tinh tế, những lựa chọn sang quý và di sản bền lâu để truyền lại cho thế hệ sau.

The Quintessence of Bloom vì thế không đơn thuần là một triển lãm. Đây là lời mời trang trọng bước vào một thế giới đầy cảm hứng nơi nghệ thuật - di sản - thịnh vượng giao hòa mang kiến tạo những chuẩn mực mới và dấu ấn bền vững cùng thời gian.

Phương Dung