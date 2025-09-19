Từ cột mốc 300 triệu USD đến bức tranh tài chính xanh toàn diện

Tháng 9/2025 là một cột mốc quan trọng khi VPBank phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đưa công cụ ESG ra thị trường vốn toàn cầu.

Không dừng lại là một thương vụ huy động vốn, trái phiếu bền vững quốc tế là bước đi chiến lược khẳng định năng lực hội nhập và vị thế tiên phong của VPBank. Thông qua kênh vốn này, ngân hàng đã kết nối thành công với thị trường tài chính xanh toàn cầu, đưa nguồn lực ESG trực tiếp chảy vào nền kinh tế Việt Nam.

VPBank là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam phát hành thành công trái phiếu bền vững ra toàn cầu

Theo kế hoạch, toàn bộ khoản vốn huy động được VPBank phân bổ cho các lĩnh vực có tác động xã hội và môi trường như doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ) và các dự án khí hậu. Dòng vốn mới từ VPBank dự kiến tạo ra tới 38.000 việc làm mới trong 5 năm tới, góp phần lan tỏa lợi ích kinh tế - xã hội sâu rộng.

Thành công từ trái phiếu bền vững nối dài chuỗi nỗ lực nhiều năm qua của VPBank trong hành trình xanh hóa hoạt động. Tính đến cuối tháng 6/2025, dư nợ tín dụng xanh đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cuối năm 2024. Chỉ trong vòng 5 năm, danh mục tín dụng xanh của VPBank đã tăng trưởng gấp hàng chục lần, với nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như giao thông điện hóa, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp phát thải thấp.

Từ 2020, VPBank đã huy động hơn 2 tỷ USD tài chính bền vững từ các tổ chức quốc tế, khẳng định khả năng thu hút dòng vốn dài hạn cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, tất cả chỉ ở giai đoạn khởi đầu bởi VPBank đặt mục tiêu tăng trưởng danh mục tín dụng xanh từ 30-50% mỗi năm trong vòng năm năm tới. Trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng Việt Nam mới chỉ phân bổ khoảng 4,5% dư nợ cho tín dụng khí hậu (cuối 2024), những bước đi này của VPBank càng nổi bật về tính tiên phong và quy mô.

VPBank xác lập vị thể dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng xanh tại Việt Nam

VPBank - Từ tiên phong đến xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh

Sau khi tiên phong mở đường đưa hơn 2 tỷ USD dòng tài chính xanh về Việt Nam, VPBank đã chuyển hóa, phân bổ nguồn vốn tới các lĩnh vực có tác động xã hội và môi trường, cho thấy tầm vóc của một ngân hàng hướng đến sự xuất sắc, đồng thời kiến tạo chuẩn mực mới cho thị trường tài chính xanh tại Việt Nam.

Ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính VPBank - từng chia sẻ, trước năm 2020, ngân hàng gần như chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh. Để hướng tới chuẩn mực cao nhất, VPBank hợp tác với các tổ chức lớn như Chính sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cùng hỗ trợ kỹ thuật từ Chính phủ Úc đã giúp VPBank “vừa học vừa làm”, từng bước xây dựng hệ thống đánh giá, quản lý và giám sát khoản vay xanh. Nhờ đó, ngân hàng đã nhanh chóng chuyên nghiệp hóa quy trình, phát triển Khung Tài chính Bền vững (SFF) và tạo ra các sản phẩm cho vay xanh chuyên biệt theo chuẩn mực quốc tế.

Trên nền tảng đó, VPBank tiếp tục khẳng định cam kết bằng việc gia nhập Liên minh Ngân hàng Thương mại Xanh - sáng kiến toàn cầu do IFC sáng lập. Việc trở thành thành viên mang đến cơ hội học hỏi từ mạng lưới ngân hàng tiên tiến trong khu vực, giúp VPBank nâng cao năng lực nội tại và lan tỏa chuẩn mực ESG vào thị trường trong nước. Đây chính là bước đi chiến lược để VPBank không ngừng tiến tới sự xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh.

VPBank hướng tới sự xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng xanh

Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FiinRatings - một tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu tại Việt Nam - việc áp dụng khung ESG quốc tế cùng những mục tiêu xanh táo bạo đang mở ra cánh cửa đón dòng vốn toàn cầu.

“VPBank đang cho thấy cách một ngân hàng nội địa có thể trở thành điểm đến đáng tin cậy của vốn ESG, qua đó thiết lập chuẩn mực mới cho ngành ngân hàng Việt Nam”, ông Thuân đánh giá.

Từ nguồn tín dụng xanh từ VPBank, các doanh nghiệp vận tải được tiếp sức để điện hóa đội xe, hàng chục nghìn tài xế có cơ hội gia tăng thu nhập, nhiều hộ nông dân tham gia mô hình lúa phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện sinh kế, và doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo được tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Những thay đổi này cho thấy chiến lược xanh của VPBank không dừng ở khía cạnh tài chính, mà đã trở thành động lực phát triển xã hội và minh chứng rõ rệt cho triết lý “Vì một Việt Nam Thịnh Vượng”.

Phương Dung