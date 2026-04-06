Ông Lã Hữu Luyến - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Công nghệ thông tin Tech Vision giới thiệu nhà máy sản xuất màn hình và định hướng năm 2026

Hợp tác chiến lược VSP - PSD: Hoàn thiện hệ sinh thái phân phối

Tại sự kiện “Song hành vững bước - Mở lối tương lai”, nghi thức ký kết giữa Công nghệ thông tin Tech Vision (VSP) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư và giới công nghệ. PSD từ lâu đã là cái tên bảo chứng cho năng lực phân phối các sản phẩm công nghệ hàng đầu thế giới tại thị trường nội địa. Sự kết hợp giữa năng lực sản phẩm của VSP và sức mạnh mạng lưới của PSD mang lại giá trị cộng hưởng vượt trội:

Về phía VSP, tận dụng tối đa mạng lưới logistics chuyên nghiệp, kho bãi hiện đại và kinh nghiệm thị trường dày dặn của PSD. Điều này giúp các sản phẩm công nghệ chất lượng cao của VSP tiếp cận người tiêu dùng khắp 63 tỉnh thành một cách nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp.

Đại diện PSD chia sẻ về chiến lược hợp tác với VSP

Về phía PSD, việc hợp tác giúp PSD làm phong phú danh mục sản phẩm bằng những thiết bị hiển thị hiện đại, có nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ hậu mãi uy tín ngay tại nội địa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

VSP trao chứng nhận cho đại diện nhà phân phối PSD

Tầm nhìn 2026: Khát vọng dẫn dắt thị trường bằng mô hình "Win-Win"

Việc bắt tay với một "ông lớn" phân phối như PSD cho thấy VSP đang quyết tâm xây dựng một chuỗi cung ứng bền vững và chuyên nghiệp hóa hình ảnh thương hiệu.

Sự cộng hưởng về nguồn lực giữa hai bên không chỉ giúp tăng trưởng doanh số mà còn góp phần nâng tầm vị thế của các thương hiệu màn hình công nghệ Việt, khẳng định đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ngoại nhập.

Hợp lực chiến lược VSP và PSD - Kết nối sức mạnh công nghệ và phân phối

Sự kiện “Song hành vững bước - Mở lối tương lai” là mốc son khởi đầu cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Với sự đồng hành mật thiết của đối tác chiến lược PSD, VSP tự tin mang đến những giải pháp công nghệ đột phá và dịch vụ xuất sắc, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của kỷ nguyên số 2026.

Phương Dung