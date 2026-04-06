Phi công F-15E duy trì liên lạc bí mật với vệ tinh quân sự mà không bị Iran phát hiện nhờ CSEL. Ảnh: Ynet

CSEL, viết tắt của Combat Survivor Evader Locator, là hệ thống định vị và liên lạc cứu hộ chiến đấu do Boeing chế tạo, đã trở thành yếu tố quyết định trong việc cứu hộ thành công phi công 2 (Weapons Systems Officer - WSO là sĩ quan hệ thống vũ khí, thành viên phi hành đoàn ngồi ở ghế sau của máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi) của máy bay F-15E bị bắn rơi sâu trong lãnh thổ Iran đầu tháng 4/2026.

Thiết bị này không chỉ giúp duy trì liên lạc mà còn cho phép phi công ẩn náu hoàn toàn trong gần 48 giờ mà không bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) của đối phương phát hiện, thay vì rơi vào tình trạng mất liên lạc như các radio cứu hộ truyền thống.

Với thiết kế tập trung vào tính tàng hình kỹ thuật số và độ bền cực cao, CSEL đại diện cho bước tiến vượt bậc trong công nghệ cứu hộ (personnel recovery) của quân đội Mỹ.

Về mặt vật lý, CSEL là một thiết bị nhỏ gọn chỉ nặng khoảng 800 gram, kết hợp giữa radio quân sự chịu lực và máy tính cầm tay, được tích hợp trực tiếp vào áo gi lê cứu hộ của phi công.

CSEL (Combat Survivor Evader Locator) là hệ thống định vị và liên lạc cứu hộ chiến đấu do Boeing chế tạo giúp phi công F-15 sống sót. Ảnh: navair.navy.mil

Nó vẫn bám chắc và hoạt động ngay lập tức sau khi nhảy dù, chịu được lực va chạm cực mạnh cũng như ngâm nước sâu đến 10 mét.

Giao diện của thiết bị được tối ưu hóa đơn giản, cho phép sử dụng trong bóng tối, dưới áp suất cao hoặc khi đeo găng tay bay, đồng thời tích hợp sẵn bản đồ địa hình và vị trí an toàn được tải trước từ hệ thống định vị của máy bay trước khi cất cánh.

Pin của CSEL có khả năng duy trì ở chế độ chờ lên đến 21 ngày, cho phép thiết bị gửi tín hiệu định kỳ mà vẫn tiết kiệm năng lượng tối đa.

Công nghệ truyền tín hiệu của CSEL nằm ở khả năng Low Probability of Exploitation, biến nó thành một trong những hệ thống khó bị khai thác nhất hiện nay.

Thay vì truyền giọng nói liên tục như radio cũ, CSEL chỉ phát ra các burst tín hiệu siêu ngắn, chỉ kéo dài vài phần nghìn giây, chứa tọa độ GPS chính xác cùng các tin nhắn mã hóa định sẵn như “bị thương”, “kẻ thù ở gần” hoặc “sẵn sàng cứu hộ”.

Toàn bộ quá trình sử dụng kỹ thuật nhảy tần số nhanh, khiến tín hiệu trông giống như nhiễu nền ngẫu nhiên đối với radar và thiết bị nghe lén của kẻ thù, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị định vị bằng tam giác hóa.

F-15E Mỹ ‘bất khả chiến bại’ bị Iran bắn hạ, lộ rõ điểm yếu công nghệ. Ảnh: twz.com

Thiết bị hỗ trợ cả ăng-ten nội bộ cho liên lạc vệ tinh và ăng-ten ngoài triển khai cho tầm nhìn thẳng, đồng thời có nút khẩn cấp cuối cùng phát tín hiệu không mã hóa trên tần số quốc tế SARSAT khi không còn lựa chọn nào khác.

Nhờ đó, phi công có thể nhận cả chỉ thị từ đội cứu hộ, chẳng hạn hướng di chuyển đến điểm an toàn, mà vẫn giữ im lặng tuyệt đối.

Hệ thống định vị và liên lạc của CSEL dựa trên GPS quân sự chính xác cao với mô-đun SAASM chống giả mạo, kết hợp SATCOM UHF và mạng lưới bốn trung tâm phối hợp cứu hộ toàn cầu.

Những trung tâm này không chỉ nhận dữ liệu thời gian thực mà còn truy cập ngay thông tin cá nhân của phi công như hồ sơ y tế và mã xác thực.

Trong chế độ ẩn náu, thiết bị hoạt động theo chu kỳ burst cách quãng vài giờ xen kẽ khoảng thời gian im lặng dài để bảo vệ pin và tránh bị phát hiện.

Chỉ khi trực thăng hoặc máy bay cứu hộ tiếp cận gần, CSEL mới chuyển sang chế độ terminal area guidance, cho phép cockpit khóa vị trí chính xác thời gian thực trên màn hình.

NAVAIR xác nhận CSEL hỗ trợ đa chế độ bao gồm voice và data an toàn trên nhiều băng tần VHF/UHF, với 23 tin nhắn lập trình sẵn, vượt trội hoàn toàn so với các radio cứu hộ cũ chỉ dựa vào truyền thoại dễ bị nghe lén và pin nhanh cạn.

CSEL không đơn thuần là một thiết bị gọi cứu hộ mà là một nút mạng lưới cứu hộ kỹ thuật số hoàn chỉnh, kết nối phi công với toàn bộ hệ thống vệ tinh quân sự, drone giám sát và lực lượng đặc nhiệm mà không để lộ vị trí.

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại nơi chiến tranh điện tử ngày càng tinh vi, công nghệ frequency-hopping kết hợp burst encrypted và LPE của CSEL đã chứng minh hiệu quả thực chiến rõ rệt qua vụ cứu hộ phi công F-15E, giúp phi công không còn cảm giác cô lập dù ở sâu phía sau chiến tuyến đối phương.

Đây chính là lý do Boeing tiếp tục là nhà cung cấp chính cho hệ thống này, mang lại lợi thế sống còn vượt trội cho các phi công Mỹ trong mọi môi trường tác chiến.