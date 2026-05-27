Tại sự kiện, Threat Intelligence (TI) - Hệ sinh thái tình báo an ninh mạng tích hợp trên nền tảng CCSP - CMC Comprehensive Security Platform trở thành điểm nhấn, thể hiện định hướng xây dựng mô hình Unified Security Platform giúp doanh nghiệp chủ động nhìn thấy sớm hơn, phản ứng nhanh hơn và đi trước các mối đe dọa trong kỷ nguyên số.

Threat Intelligence - Năng lực phòng thủ chủ động

Tại Vietnam Security Summit 2026, CMC Telecom tập trung giới thiệu cách doanh nghiệp có thể tăng khả năng quan sát, ưu tiên xử lý rủi ro và ra quyết định nhanh hơn thông qua TI - lớp năng lực được tích hợp trực tiếp trong CCSP - CMC Comprehensive Security Platform.

Với thông điệp “AI-Driven Threat Intelligence: Mastering the Unseen Battleground”, CMC Telecom tiếp cận bài toán an ninh mạng không chỉ ở góc độ phát hiện sự cố, mà hướng đến khả năng nhận diện sớm, phân tích ngữ cảnh và chủ động ứng phó.

Giải pháp TI được xây dựng dựa trên khả năng thu thập và phân tích dữ liệu tình báo từ nhiều nguồn toàn cầu, kết hợp AI để giảm nhiễu cảnh báo (false positive), tăng độ chính xác và hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát hiện - phản ứng với các nguy cơ mới.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc TI không vận hành độc lập mà được tích hợp với SOC và Incident Response (IR), tạo nên vòng lặp phát hiện - phân tích - phản ứng liên tục, giúp doanh nghiệp chuyển dữ liệu bảo mật thành hành động thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống được phát triển trên kiến trúc mở và linh hoạt, cho phép kết nối với nhiều lớp công nghệ hiện hữu. Nền tảng tận dụng các thành phần như OpenCTI, kết nối các nguồn dữ liệu toàn cầu thông qua TAXII feeds, đồng thời mở rộng sang các năng lực như Brand Protection và Breach Intelligence nhằm phát hiện sớm nguy cơ rò rỉ dữ liệu và các rủi ro ảnh hưởng đến thương hiệu.

CMC Telecom kết nối công nghệ và trải nghiệm

Khách hàng tham gia trải nghiệm tại gian hàng triển lãm của CMC Telecom

Tại Vietnam Security Summit 2026, CMC Telecom không chỉ mang đến các giải pháp công nghệ mà còn tạo nên một không gian trải nghiệm để khách tham dự trực tiếp khám phá cách TI đang thay đổi năng lực phòng thủ của doanh nghiệp.

Tâm điểm tại gian hàng triển lãm CMC Telecom là nơi khách tham dự có cơ hội tìm hiểu cách dữ liệu tình báo được chuyển hóa thành khả năng phát hiện sớm, ưu tiên xử lý rủi ro và hỗ trợ ra quyết định an ninh theo thời gian thực.

Một trong những điểm khác biệt được CMC Telecom chia sẻ tại sự kiện là năng lực kết hợp giữa chuẩn dịch vụ quốc tế và hiểu biết sâu về bối cảnh Việt Nam. Thay vì cung cấp các cảnh báo chung, hệ thống TI được phát triển theo hướng tạo ra các ngữ cảnh rủi ro sát với hành vi tấn công, đặc thù vận hành và yêu cầu tuân thủ của doanh nghiệp trong nước, từ đó nâng cao khả năng hành động và hiệu quả bảo vệ.

CMC Telecom tự hào đồng hành cùng Vietnam Security Summit 2026 trên hành trình kiến tạo tương lai an toàn số

Bên cạnh các trao đổi chuyên môn, gian hàng cũng thu hút đông đảo khách tham dự với chuỗi hoạt động tương tác và tham gia vòng quay may mắn nhận quà, tạo nên bầu không khí kết nối và trao đổi sôi nổi xuyên suốt sự kiện.

Với vai trò nhà tài trợ sự kiện, sự hiện diện của CMC Telecom tại Vietnam Security Summit 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động đồng hành cùng sự kiện mà còn thể hiện định hướng chiến lược trong việc thúc đẩy năng lực phòng thủ chủ động cho doanh nghiệp Việt Nam - nơi an ninh mạng không còn là câu chuyện của các giải pháp riêng lẻ mà là khả năng kết nối dữ liệu, hiểu bối cảnh và hành động trước khi rủi ro xảy ra.

Trong bối cảnh AI đang tái định hình cách doanh nghiệp vận hành, CMC Telecom kỳ vọng TI trở thành năng lực nền tảng giúp doanh nghiệp nhìn thấy sớm hơn, phản ứng nhanh hơn và đi trước các mối đe dọa trong kỷ nguyên số.