Ngày 20/5, tại I/O 2026, Google công bố mở rộng các công cụ minh bạch nội dung trên hệ sinh thái Tìm kiếm, Gemini, Chrome và điện thoại Pixel. Động thái này nhằm giúp người dùng phân biệt giữa nội dung nguyên bản và nội dung đã qua can thiệp bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Xác thực ảnh AI ngay trên trình duyệt và máy ảnh

Điểm nhấn quan trọng nhất là việc tích hợp công nghệ xác thực vào các công cụ tìm kiếm phổ biến. Người dùng có thể sử dụng Google Lens, Circle to Search (Khoanh tròn để Tìm kiếm) hoặc Gemini trên Chrome để đặt các câu hỏi trực tiếp như: "Ảnh này có phải do AI làm không?" hay "Đây có phải nội dung tạo bởi AI?".

Một bức ảnh do AI tạo ra với sự góp mặt của 4 lãnh đạo công nghệ Mỹ. Ảnh: Engadget

Tại sự kiện I/O 2026, CEO Google Sundar Pichai đã dùng một bức "ảnh chế" có mặt ông, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Tesla Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman làm ví dụ cho khả năng phát hiện ảnh AI mới của Gemini.

Hệ thống sẽ dựa trên hai lớp bảo mật chính, bao gồm SynthID - công nghệ đánh dấu mờ kỹ thuật số vô hình được nhúng sâu vào tệp tin.

Google cho biết đã đóng dấu mờ thành công cho hơn 100 tỷ hình ảnh và 60.000 năm thời lượng âm thanh do AI của hãng tạo ra; Chứng chỉ Nội dung C2PA - một tiêu chuẩn chung của ngành công nghiệp giúp hiển thị lịch sử chỉnh sửa của tệp tin.

Đáng chú ý, Pixel 10 trở thành chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ Chứng chỉ Nội dung C2PA ngay từ ứng dụng máy ảnh gốc.

Khi người dùng bấm máy, thiết bị sẽ ghi nhận chính xác khoảnh khắc nội dung được ghi lại, xác nhận đây là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa.

Tính năng này sẽ sớm được mở rộng cho định dạng video trên các dòng Pixel 8 và 9.

Liên minh công nghệ chống nội dung giả mạo

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm nội bộ, Google đang thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn chung trên toàn ngành. Các "ông lớn" như OpenAI, ElevenLabs và Kakao sẽ bắt đầu đưa công nghệ SynthID vào các nội dung do mô hình AI của họ tạo ra.

Sự hợp tác này cũng mở rộng sang mạng xã hội. Theo đó, những bức ảnh nguyên bản được chụp bằng điện thoại Pixel sẽ tự động được Instagram nhận diện và dán nhãn "Chứng chỉ Nội dung" khi chia sẻ lên nền tảng này, giúp ngăn chặn tình trạng nội dung thật bị nghi ngờ là giả và ngược lại.

Đối với phân khúc doanh nghiệp, Google Cloud ra mắt API phát hiện nội dung AI mới. Công cụ này cho phép các công ty thẩm định phương tiện truyền thông trên nền tảng của họ, từ đó ngăn chặn các hành vi gian lận bảo hiểm hoặc kiểm chứng thông tin cho bảng tin người dùng.

Theo Laurie Richardson, Phó Chủ tịch Bộ phận Tin cậy & An toàn tại Google, nhận định, trong kỷ nguyên truyền thông tạo sinh, việc xác định một nội dung nguyên bản quan trọng không kém gì việc biết khi nào một tệp dữ liệu được biến đổi bằng AI.

"Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dùng dễ dàng tra cứu nguồn gốc và lịch sử của mọi nội dung mình tiếp cận", ông cho biết.

Gắn nhãn nội dung do AI tạo ra là một nội dung được quy định trong Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3.

Theo đó, luật yêu cầu minh bạch trong phát triển và sử dụng AI: nhà cung cấp phải bảo đảm người dùng được thông báo khi đang tương tác với hệ thống AI, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo ra phải gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng máy đọc được để phân biệt với nội dung thật.

Luật cũng quy định gắn nhãn đối với âm thanh, hình ảnh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI nhằm mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật hoặc tái hiện sự kiện thực tế để phân biệt với nội dung thật.