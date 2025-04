Bài học quý giá

Dù thi đấu rất cố gắng nhưng VTV Bình Điền Long An không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Zhetysu đến từ Kazakhstan trong trận chung kết. Thất bại là điều đáng tiếc, và bên cạnh những nỗ lực của Thanh Thúy và các đồng đội, đại diện Việt Nam cũng thu được nhiều bài học quý giá.

Khởi đầu với set 1 gặp nhiều khó khăn khi đối phương bắt nhịp tốt hơn cùng việc tận dụng lợi thế về chiều cao, VTV Bình Điền Long An thua khá nhanh với tỉ số 14/25. Ở set đấu này, ngoại binh Natalia Lijewska trở thành "tử huyệt", và cô không được sử dụng nhiều ở những set sau đó.

VTV Bình Điền Long An gặp vấn đề về bước 1.

Những tưởng đội bóng miền Tây làm nên chuyện khi thắng set 2 và chơi hay ở nửa đầu set 3, nhưng việc mắc nhiều lỗi bước 1, đặc biệt là vị trí của Thanh Thúy, VTV Bình Điền Long An đành chấp nhận thua chung cuộc 1-3, về nhì Cúp CLB châu Á 2025.

Thể lực suy giảm, không còn giữ được sự tập trung cùng tinh thần chiến đấu cao nhất, việc VTV Bình Điền Long An đánh rơi cúp vô địch là điều được dự đoán ngay từ giữa set 3.

Đáng chú ý, đại diện Việt Nam phải nhận "cơn mưa" block khi để Zhetysu ghi đến 15 điểm block trong khi con số này với Long An chỉ là 2. Sự thay đổi về con người, lối chơi của HLV Thái Quang Lai được đánh giá là khá bị động, trong đó bất ngờ là việc rút Lữ Thị Phương dù tay đập này có phong độ rất cao tại giải.

Nỗ lực của Thanh Thúy.

Dĩ nhiên, VTV Bình Điền Long An thua chủ yếu là do đối thủ mạnh hơn, biết tận dụng sai lầm của đối phương. Hi vọng Thanh Thúy và các đồng đội sau giải đấu này có sự chuẩn bị tốt nhất cho Cúp CLB thế giới diễn ra vào cuối năm.

Lần đầu cho Trần Thị Thanh Thúy

Dù để mất điểm đáng tiếc ở những tình huống bắt bước 1, nhưng Trần Thị Thanh Thúy vẫn xứng đáng là một trong những tay đập chơi hay nhất của VTV Bình Điền Long An. Cô ghi được 28 điểm, nhiều nhất đội bóng.

Đại diện Việt Nam có 3 danh hiệu cá nhân.

Sau trận đấu, "4T" được BTC trao danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất giải, dù chơi ở vị trí chủ công. Cô cũng đứng thứ 3 danh sách "dội bom" tại giải đấu, với tổng số 95 điểm.

Ngoài Thanh Thúy, Khánh Đang nhận danh hiệu Libero xuất sắc nhất, còn Vi Thị Như Quỳnh nhận danh hiệu chủ công xuất sắc nhất, với 97 điểm, đứng thứ 2 tại Cúp CLB châu Á 2025.