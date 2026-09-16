Theo đó, VTV được cấp quyền khai thác độc quyền đối với Asiad 2026 trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm quyền phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền (mặt đất, vệ tinh, cáp - miễn phí và trả tiền), Internet, di động, video theo yêu cầu.

VTV phát sóng trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, bình luận các môn thi đấu, cùng toàn bộ hành trình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20. Khung giờ phát sóng thi đấu Asiad 20 dự kiến từ 08h00 đến 21h00 hàng ngày từ ngày 19/9 đến 4/10.

VTV chính thức sở hữu bản quyền Asiad 2026

Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các nội dung về Asiad 20 trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các nội dung đồng hành xem lại (VOD) và các luồng truyền hình trực tiếp (livestream) thi đấu cùng giờ (nếu có) sẽ được ưu tiên đăng tải trọn vẹn trên ứng dụng VTVgo. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm có: FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime, SCTV.

Bên cạnh đó, VTV ưu tiên nguồn lực phóng viên, quay phim hùng hậu tác nghiệp tại nước chủ nhà phối hợp cùng các phóng viên thường trú của VTV tại Nhật Bản để theo sát hành trình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm mang đến cho khán giả những nội dung bên lề hấp dẫn và giàu giá trị thông tin trong suốt thời gian diễn ra Asiad 20 trên VTV.

Việc sở hữu quyền phát sóng Asiad 20 thể hiện nỗ lực của VTV trong việc đưa những sự kiện thể thao quốc tế đỉnh cao đến với khán giả một cách rộng rãi, thuận tiện trên nhiều nền tảng; đồng thời thể hiện sự đồng hành của VTV cùng thể thao Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.

Khán giả Việt Nam được xem trực tiếp Asiad trên VTV.

Đoàn TTVN tham dự Asiad với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Asiad 20 diễn ra tại Aichi và Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10, tổ chức 43 môn thể thao chính thức, có tổng cộng 469 nội dung thi đấu. Đoàn TTVN phấn đấu đứng trong top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Tại Asiad 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn TTVN giành 3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn.