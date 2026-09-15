Thử thách đầu tiên của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại đấu trường Asiad là Qatar. Đây là đối thủ được đánh giá không quá mạnh, và nếu thi đấu đúng sức, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ giành chiến thắng, thậm chí là thắng trong 3 set đấu.

Lý thuyết là vậy, nhưng Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội phải tập trung cao, không được chủ quan. So với kỳ Asiad trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vắng nhiều VĐV chủ chốt, trong đó đáng chú ý là Vi Thị Như Quỳnh, Tú Linh, Lâm Oanh, Kiều Trinh... Tuy nhiên, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có trong tay một số VĐV trẻ rất triển vọng như Ánh Thảo, Quỳnh Hương...

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin thắng trận ra quân.

Trước khi bước vào Asiad, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu không thành công tại SEA V Cup 2026, sau đó đứng hạng 7 tại giải vô địch châu Á. Bỏ lại những trận đấu đáng quên, giờ đây các cô gái Việt Nam phải thể hiện được sức mạnh thực sự của mình ở sân chơi Á vận hội.

Trận gặp Qatar vì thế không chỉ là mục tiêu giành chiến thắng, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, tham vọng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Một chiến thắng đẹp mắt giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có sự khởi đầu thuận lợi, có thêm sự tự tin trước những thử thách lớn hơn tiếp theo tại vòng bảng là Hong Kong (Trung Quốc) và đặc biệt là Hàn Quốc.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Qatar diễn ra vào lúc 11h ngày 16/9.