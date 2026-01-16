Trong Cách em 1 milimet tập 40 lên sóng tối nay, 16/1, Tú (Quỳnh Châu) rất muốn biết kế hoạch của Thư (Kiều My) và Biên (Hoàng Long) ra sao nhưng Biên nói phải đợi hết thời gian 6 tháng điều trị phơi nhiễm HIV xem thế nào. Chiến Đo (Dũng Hớn) nói bạn không phải quá lo xa vì mấy lần xét nghiệm gần đây kết quả của Biên đều tốt.

Đúng lúc đó người giao bánh rán tới và cả nhóm cử Đức (Trọng Lân) xuống nhà lấy. Chiến không ngần ngại đưa ví tiền của mình cho Đức nhưng chợt nhớ ra chiếc ví chứa bí mật bên trong nên cố gắng giật lại. Phát hiện ra điểm đáng ngờ, nhóm đại bản doanh truyền tay nhau ví của Chiến để tìm ra bí mật.

Ở diễn biến khác, Tú rất bất ngờ vì Hiếu (Thanh Hải) chính là người đề xuất mời tình địch Bách (Huỳnh Anh) vào team hoạt hình của mình nên cô muốn tìm hiểu lý do thực sự là gì.

Trong khi đó, Trường không ngừng hối thúc Viễn (Hà Việt Dũng) hãy hiện diện thật nhiều sau khi biết Ngân (Huyền Lizzie) sẽ ly hôn vì không muốn bạn thân một lần nữa nhìn người mình yêu về tay gã đàn ông khác. Vì vậy đích thân Trường đã ship một món quà siêu to khổng lồ của Viễn đến nhà cho Ngân và bé Tép.

Cùng lúc đó Hoàng ‘cận’ (Trương Hoàng) biết tin Hiếu đầu tư cho dự án của Tú chứ không phải cho nhóm mình nên vô cùng tức giận và gọi điện cho Hiếu để chất vấn. Hiếu cho biết sẽ tạm thời đóng băng các kế hoạch đầu tư cho nhóm của Hoàng. Khi được hỏi lý do, Hiếu đáp: "Cậu có thể hỏi cô Duyên".

Chiến Đo giấu bí mật gì trong ví? Món quà Trường ship tới nhà Ngân chính là Viễn? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 39 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

Diễn viên Tô Dũng không sợ lu mờ vì Steven Nguyễn, tiết lộ cảnh diễn với Anh Đào Tô Dũng và Steven Nguyễn cùng đóng chinh trong phim về bộ đội thời bình "Không giới hạn" sắp lên sóng phim giờ vàng. Hai diễn viên sinh năm 1991 từng có chục năm chật vật với nghề trước khi được công nhận.