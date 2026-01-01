Trong Cách em 1 milimet tập 39 lên sóng tối nay, 15/1, sau khi cứu mạng Mỹ Vân (Mya Trương), Biên (Hoàng Long) đột nhiên biến mất khiến con gái ông trùm phải tìm đến Chiến Đo (Dũng Hớn) tìm. Lúc này Chiến Đo mới biết bạn thân đang phải điều trị phơi nhiễm HIV từ bố mình khi cứu Mỹ Vân.

Ở diễn biến khác, Bách (Huỳnh Anh) bỗng nhiên hỏi thăm Viễn (Hà Việt Dũng) về Hoàng Cận (Trương Hoàng) khiến Viễn không hỏi thắc mắc.

Trong khi đó, Nghiêm (Chí Nhân) tỏ vẻ buồn bã trong buổi hẹn kỷ niệm ngày cưới cuối cùng với Ngân (Huyền Lizzie) và nói chấp nhận chia tay trong hoà bình. Tuy nhiên thực chất Nghiêm đã bắt tay với bạn thân luật sư thực hiện kế hoạch gài bẫy vợ mình mà Ngân không hề hay biết. Bị chuốc say, Ngân gục xuống bàn.

Ở phía bên kia, Nghiêm cho người chuốc say Viễn trong bữa tiệc công ty để dàn xếp một kế hoạch bẩn thỉu nhằm đẩy Ngân và Viễn lên phòng khách sạn cùng nhau.

Liệu kế hoạch của Nghiêm có thực hiện được? Đức phát hiện ra điều gì về Hoàng Cận? Hội đại bản doanh sẽ làm gì khi biết hoàn cảnh của Biên? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 39 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

