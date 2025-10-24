Chiều 24/10, ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố chuỗi chương trình về giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng và thiếu nhi: Vì tầm vóc Việt, Dinh dưỡng cho người Việt và Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween.

"Đây là bước đi cụ thể của VTV trong hành trình lan tỏa tri thức, sức khỏe và tình yêu thương đến từng gia đình Việt. Nếu hai chương trình đầu hướng đến thể lực và trí thì thì Vườn Tween mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Đó là sự trở lại của một biểu tượng truyền hình, nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương", ông Thanh Lâm khẳng định.

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween, phát sóng lúc 18h50 hàng ngày trên kênh VTV3 từ ngày 3/11/2025. Đây là phiên bản hiện đại, giàu năng lượng của Những bông hoa nhỏ - chương trình thiếu nhi huyền thoại từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt.

Theo Tổng Giám đốc VTV, nếu Những bông hoa nhỏ là ký ức tuổi thơ của thế hệ trước, thì Vườn Tween là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi trong thời đại số.

Mỗi tập dài 5 phút, được thiết kế sinh động, cô đọng, mang đến những thử thách gần gũi gắn với 7 năng lực thiết yếu của trẻ thế kỷ 21: sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống.

Mỗi ngày trong tuần, chương trình mang đến một sắc màu trải nghiệm riêng, từ không gian nghệ thuật, sáng tạo xanh đến diễn đàn nhỏ để trẻ chia sẻ cảm xúc, học cách tự tin thể hiện bản thân...

Bà Nhật Hoa - Phó Trưởng Ban Chuyên đề Khoa giáo, người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình cho biết: "Chúng tôi mong Vườn Tween trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học - nơi trẻ được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách cho thế hệ tween Việt".

"Vườn Tween" là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em 8-12 tuổi trong thời đại số.

Bên cạnh Vườn Tween, hai chương trình Vì tầm vóc Việt (phát sóng 18h25 hàng ngày trên VTV1) và Dinh dưỡng cho người Việt (13h thứ 7 hàng tuần trên VTV1) tạo thành hệ sinh thái truyền thông thống nhất, lan tỏa kiến thức dinh dưỡng, vận động và giáo dục nhân cách.

Ảnh: BTC