Trong tập 31 Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng tối 20/10, đúng như dự đoán của nhiều khán giả, bà Xuân (Tú Oanh) cùng bố của Mỹ Anh (Đức Khuê) đã lao lên đạp cửa phòng để giải cứu Ngân (Việt Hoa) khỏi màn cưỡng bức của Trường (Denis Đặng).

Việc Trường bị cả một phi đội người cao tuổi đánh cho lên bờ xuống ruộng khiến khán giả vô cùng hả hê. Cảnh phim được dựng hài hước, đặc biệt tập trung vào biểu cảm và hành động của bà Xuân khiến khán giả thích thú.

Cảnh phim khiến khán giả hả hê.

Cảnh phim khi được đăng tải trên VTV Giải trí đã hút 3 triệu lượt xem sau 10 giờ. Xem đoạn này cười đau bụng với cô Xuân! Diễn quá là duyên dáng luôn; Nhìn cô tung cước mà khoái, cười nghiêng ngả luôn; Cô Xuân tung chưởng đúng lúc quá tuyệt vời luôn; Cô Xuân đóng phim nào cũng hay; Cô chủ trọ đỉnh quá; Diễn viên gạo cội nó ở cái tầm; Bà Bích (nhân vật Tú Oanh đảm nhiệm trong Hương vị tình thân - PV) mãi đỉnh... là bình luận của khán giả.

Hậu trường cảnh bà Xuân đạp ngã Trường.

Đáp lại yêu cầu của khán giả, VTVGo nhanh chóng chia sẻ đoạn clip hậu trường cảnh phim. Trên màn ảnh, Trường bị bà Xuân đạp ngã nhưng trên thực tế không có vụ va chạm nào. Lúc tập, người đẩy ngã nam diễn viên lại là thành viên đoàn phim. Khi bấm máy, một chiếc đệm đã được chuẩn bị để đảm bảo diễn viên không bị đau. Denis Đặng ngã rất nhiều lần cho tới khi lên hình thật đẹp mới thôi.

Hiện Gió ngang khoảng trời xanh đã đóng máy nhưng chưa chốt số tập cuối cùng lên sóng.

Ảnh, clip: VTV