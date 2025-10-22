Phim Truy tìm long diên hương do đạo diễn Dương Minh Chiến thực hiện, quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, Quốc Nam...

Trong video giới thiệu, anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô) là những người canh giữ long diên hương - báu vật linh thiêng được thờ phụng của làng chài An Hải.

Trailer phim "Truy tìm long diên hương"

Họ - được Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) giúp đỡ - đụng độ với băng giang hồ của Cường "Liều" (Doãn Quốc Đam), tạo nên trận đánh nhau kịch liệt.

Cú ngoặc của câu chuyện là chính Tuấn đã đánh cắp long diên hương, bị anh trai tát lật mặt. Để cứu Tuấn, Tâm phải trực tiếp đối đầu Cường "Liều". Xuyên suốt video là loạt cảnh võ thuật nghẹt thở.

Phim Truy tìm long diên hương lấy bối cảnh làng chài ven biển, xoay quanh câu chuyện về long diên hương và tục thờ cá ông (cá voi) có từ thời Tây Sơn.

Tạo hình trong phim mới của Doãn Quốc Đam khác hẳn "Gió ngang khoảng trời xanh".

Là nguyên liệu quý hiếm, long diên hương trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Bên cạnh giá trị kinh tế, nó còn có ý nghĩa tinh thần đặc biệt trong đời sống làng chài.

Cụ thể, nếu dân đi biển nhặt được long diên hương sẽ được coi là điềm may mắn được bà Thiên Y A Na ban lộc. Người dân cũng tin rằng chỉ ai sống đức độ, có lòng thành mới được "ông Nam Hải" (cá voi) ban cho long diên hương.

Chia sẻ về vai diễn, Ma Ran Đô dành hơn 1 tuần chỉ để tập cảnh ngã. Trong phim hành động, kỹ thuật ngã giúp người diễn viên tiếp đất an toàn, tránh chấn thương.

Poster phim "Truy tìm long diên hương". Ảnh: NSX

Anh cũng giảm cân, phơi nắng kết hợp nhuộm da để có màu da ngăm rắn rỏi, phù hợp với vai chàng trai miền biển.

Doãn Quốc Đam nói vai Cường "Liều" là trùm giang hồ lạnh lùng, hiểm độc nhưng nhân vật không chỉ một màu, đơn thuần như vậy.

Trong phim, nam diễn viên có cảnh hát karaoke bài Thất tình - bản lời Việt của bài Liên minh mặt trận thất tình nổi tiếng từng gây sốt một thời - giữa khung cảnh bạo lực một cách tương phản và hài hước.