Thành công của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên với những giọng đọc tiêu biểu đến từ cả lực lượng quân đội và khối dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài, mang đến cho người xem sự trang nghiêm, hào hùng và niềm tự hào dân tộc.

BTV Hoài Anh cùng tổ thuyết minh trước thời điểm lên sóng.

VTV vừa tung đoạn video hậu trường với sự dẫn dắt của MC Hoài Anh VTV. Cùng với chị, BTV Hữu Bằng - giọng đọc quen thuộc của bản tin Thời sự 19h cũng là thành viên của tổ thuyết minh. Trước đó, họ đã phải rèn luyện cả về sức khoẻ và giọng đọc. MC Hoài Anh cho biết mọi người đã có mặt từ 5h sáng ngày 2/9 ở cabin để chuẩn bị cho công việc trọng đại.

BTV Hoài Anh selfie trong cabin.

Hoài Anh gọi góc nhìn từ cabin ngồi thuyết minh cho đại lễ là "view đẹp nhất cuộc đời". Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ vào sáng 2/9, chị chia sẻ hình ảnh hậu trường trên trang cá nhân với nội dung: "Biết ơn cuộc đời đã cho mình những tháng ngày để được lớn khôn thêm cùng đất nước. Ngay khi kết thúc nhiệm vụ của mình, lá cờ đỏ sao vàng chợt nhoè đi trong mắt màu Tổ quốc rưng rưng".

Hình ảnh hậu trường được nữ MC chia sẻ trên trang cá nhân.

