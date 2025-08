Ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab cho biết, các hội nhóm phát tán nội dung lậu đang hoạt động ngày càng tinh vi và có tổ chức. Ảnh: PV

Miễn phí là đủ, thói quen đang giết chết nội dung có bản quyền

Trong bài phát biểu tại hội thảo, ông Hán Việt Linh, Phó Chánh văn phòng của VTVcab cho biết: “Đơn vị này cùng K+, TV360 là những nạn nhân điển hình của tình trạng vi phạm bản quyền, do đang nắm giữ nhiều giải thể thao và chương trình giải trí độc quyền. Mặc dù chi phí để xem hợp pháp chỉ dao động từ 5.000–20.000 đồng/trận bóng, nhưng nhiều người vẫn chọn cách xem lậu vì miễn phí”.

Điển hình như trang web lậu chuyên về bóng đá, rất nhiều người yêu thích bóng đá cũng quá quen với web này. Ảnh chụp màn hình.

Điều đáng nói, nhiều đối tượng vi phạm không đơn thuần vì không đủ điều kiện tài chính. “Có những người có học, có năng lực công nghệ, thậm chí rất giỏi, nhưng lại chọn cách ăn cắp bản quyền. Càng vượt được nhiều rào bảo vệ kỹ thuật, họ càng coi đó là chiến tích. Cảm giác ‘hack’ được hệ thống lớn mang lại sự phấn khích, và họ bắt đầu lập nhóm chia sẻ trên mạng xã hội, như Facebook, TikTok để thể hiện mình”, ông Hán Việt Linh chia sẻ.

Thực tế, các hội nhóm phát tán nội dung lậu đang hoạt động ngày càng tinh vi và có tổ chức. Nhiều nhóm có hàng nghìn thành viên, chia sẻ đường link, hướng dẫn cài app, thậm chí thu phí "VIP" để truy cập các trận cầu, chương trình độc quyền từ nguồn lậu.

Hacker công nghệ cao, người dùng vô tình tiếp tay

“Chúng ta có công cụ, có con người. Nhưng có hai thứ chúng ta còn thiếu là khung pháp lý đủ mạnh, và nhận thức của người xem về vấn đề bản quyền”, ông Hán Việt Linh thẳng thắn nhận định.

Theo ông, dù các đơn vị truyền hình đã đầu tư mạnh vào công nghệ bảo mật, mã hóa tín hiệu, nhưng vẫn chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của các nhóm vi phạm.

VTVcab, trong 5 năm gần đây, đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như A05 (Bộ Công an), Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT, nay là Bộ KH&CN), và công an các tỉnh thành để triệt phá hàng loạt hội nhóm chia sẻ nội dung vi phạm.

Tuy nhiên, việc “chặt đầu này mọc đầu khác” vẫn xảy ra. Một phần vì khung pháp lý chưa đủ răn đe, một phần vì người dùng vẫn dễ dàng tiếp cận các website, ứng dụng lậu mà không thấy có gì sai trái.

Không chỉ vậy, thói quen xem miễn phí bằng mọi giá đang ăn sâu vào tâm lý số đông. Trong khi người sáng tạo nội dung mất công đầu tư sản xuất, mua bản quyền, thuê kỹ thuật, trả tiền phát sóng thì không ít người xem lại ung dung truy cập đường link lậu chỉ bằng một cú click. Với họ, miễn là có thể xem nhanh và không mất tiền thì chẳng cần quan tâm ai bị thiệt.

Đây không chỉ là câu chuyện của bản quyền bóng đá, mà là bài toán chung của ngành công nghiệp nội dung số. Từ âm nhạc, phim ảnh, chương trình truyền hình, cho đến sách điện tử tất cả đều đang vật lộn giữa hai “thế giới” là nội dung trả phí có giá trị và nội dung vi phạm lan tràn.

Một nền tảng nội dung phát triển bền vững chỉ có thể tồn tại khi người dùng sẵn sàng trả tiền cho thứ họ tiêu thụ dù là 5.000 đồng cho một trận bóng, hay 30.000 đồng/tháng cho một tài khoản. Nếu người dùng chỉ quen với “miễn phí”, thì chính họ đang vô tình giết chết hệ sinh thái sáng tạo trong nước.