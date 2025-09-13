Theo The Paper, phán quyết trên được Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố (Thượng Hải) công bố trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra hôm 12/9.

Trước đó, công ty quản lý chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng được thành lập từ năm 1994 này đã chính thức đệ đơn kiện 2 thanh niên có hành vi gây rối trong 1 nhà hàng của họ ở trung tâm Thượng Hải hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Ảnh: Sohu

Theo hồ sơ được tòa án công bố, 2 thanh niên 17 tuổi là Tang và Wu đã tới cơ sở trên hôm 24/2, ăn lẩu trong phòng riêng cùng một số người khác. Khi say rượu, cả hai đứng lên bàn ăn và tiểu tiện vào nồi lẩu. Sau đó, Wu đăng đoạn video ghi lại vụ việc này lên mạng.

Sau sự việc, phía nhà hàng phải ra thông cáo xin lỗi, cho biết đã tiêu hủy toàn bộ dụng cụ, khử trùng toàn bộ quán và hoàn tiền cho 4.109 khách hàng dùng bữa trong khoảng thời gian đó. Ngoài ra, công ty còn tự nguyện bồi thường cho mỗi khách 1 khoản tiền gấp 10 lần giá trị hóa đơn.

Tại phiên xét xử, tòa nhận định hành vi của 2 thanh niên trên là “cố ý, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp”.

“Dù chưa đủ 18 tuổi, song phía bị đơn vẫn có khả năng nhận thức hành vi sai trái và hậu quả pháp lý”, thẩm phán nhấn mạnh, đồng thời cho biết 2 thanh niên cùng phụ huynh phải chịu trách nhiệm bồi thường và xin lỗi công khai cho chuỗi nhà hàng lẩu.

Mức phạt cụ thể là 130.000 NDT (khoảng 482 triệu đồng) cho thiệt hại về dụng cụ nấu nướng và chi phí vệ sinh, 2 triệu NDT (7,4 tỷ đồng) cho thiệt hại về hoạt động và danh tiếng của nhà hàng, 70.000 NDT (259 triệu đồng) chi phí pháp lý.

Dù tổng mức phạt là 2,2 triệu NDT (hơn 8,1 tỷ đồng), thấp hơn nhiều so với số tiền chuỗi nhà hàng đòi bồi thường là 23 triệu NDT (85,2 tỷ đồng), song dư luận cho rằng đây là bản án thích đáng, đủ sức răn đe, góp phần bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp.