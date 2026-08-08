Chiều 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết lực lượng trên tàu 629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu sống một nạn nhân bị sóng cuốn mất tích tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.

Khoảng 14h cùng ngày, kíp tàu 629 phát hiện chị Trương Thị Ph. đang trôi dạt cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe hiện ổn định.

Như vậy, trong 4 người bị sóng cuốn ra biển tại khu vực Mũi Nghê, đã có 2 người được cứu sống. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Nạn nhân được phát hiện và đưa lên tàu cứu hộ. Ảnh: Anh Cường

Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương, đồng bộ trên biển và dọc khu vực ven bờ. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và nhiều phương tiện được huy động tham gia.

Các phương tiện tìm kiếm gồm tàu 629 của Vùng 3 Hải quân, tàu ĐNa-91222-TS của Hải đội Dân quân thường trực, tàu SAR 274, CN-03, các phương tiện của Bộ đội Biên phòng và tàu cá của ngư dân.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 7h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo của người dân về việc một nhóm 6 người đến Mũi Nghê chụp ảnh, gồm Vũ Hồng C. (SN 2007, trú Bình Long, Quảng Ngãi), Trương Thị Ph. (SN 2002), Trần Thị Ánh D. (SN 2002), Nguyễn Th. (SN 1996), Mai Thị Ph. (SN 2002) và Trương Văn Đ. (SN 2006, cùng trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

Trong lúc chụp ảnh, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng lớn cuốn ra biển.

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Ảnh: Anh Cường

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động các tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực xảy ra sự cố tham gia tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời thông báo các lực lượng chức năng phối hợp ứng cứu.

Khoảng 8h, một tàu cá của ngư dân phát hiện, vớt được anh Nguyễn Th. và bàn giao nạn nhân cho tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế.