Ngày 15/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy liên quan đến kiến nghị, phản ánh của công dân về việc bố trí cán bộ quản lý tại Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng (xã Đức Đồng) chưa đảm bảo minh bạch, khách quan.

Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đơn đến UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả đến Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 20/9.

Sau khi tiếp nhận văn bản, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND xã Đức Đồng và Sở GD-ĐT xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết, đã giao phòng chuyên môn tham mưu, tổng hợp báo cáo.

Liên quan đến phương án nhân sự hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, đại diện Sở GD-ĐT cho biết địa phương đang có nguyện vọng, đề xuất ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa xã Đức Thọ (nguyên Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ cũ), làm hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, hiện phương án này chưa có báo cáo cụ thể.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, nếu nhân sự tại chỗ không đáp ứng yêu cầu, địa phương có thể đề xuất điều động nhân sự từ địa phương khác về đảm nhận vị trí hiệu trưởng.

Trường Tiểu học - THCS xã Đức Đồng sau sáp nhập.

Trước đó, VietNamNet phản ánh, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng, gồm một trường chính và 3 phân hiệu.

Khi sáp nhập, địa phương đưa hai cán bộ quản lý là ông Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng vào diện xem xét, lựa chọn hiệu trưởng.

Kết quả chấm điểm theo các tiêu chí, ông Lợi đạt 57,5 điểm, ông Công Anh đạt 55,5 điểm. Trên cơ sở này, ông Lợi được lựa chọn, thống nhất để giữ chức hiệu trưởng trường mới. Tuy nhiên, ông Lợi sau đó có đơn xin không nhận chức và đề nghị được bố trí làm phó hiệu trưởng. Hiện chức danh hiệu trưởng nhà trường chưa được bổ nhiệm.

Theo ông Lợi, ông có khoảng 35 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó 14 năm làm hiệu trưởng và chỉ còn khoảng một năm nữa đủ điều kiện nghỉ theo chế độ. Sau khi sáp nhập, trường có nhiều cấp học, nhiều điểm trường, trong đó có điểm cách cơ sở chính hơn 10km, nên công tác quản lý, điều hành đặt ra nhiều yêu cầu hơn.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng. Ảnh: xã Đức Đồng

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Anh không đồng tình với kết quả chấm điểm và có phản ánh tới UBND xã Đức Đồng. Một trong những nội dung ông đề nghị làm rõ là 3 điểm tại mục 4.4 liên quan quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Công Anh cho rằng nếu ông Lợi không được tính 3 điểm ở tiêu chí này thì tổng điểm của ông Lợi còn 54,5 điểm, thấp hơn mức 55,5 điểm của ông.

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trường hợp có từ hai nhân sự trở lên cùng đáp ứng tiêu chí, điều kiện thì việc đánh giá, lựa chọn có thể thực hiện bằng phương pháp chấm điểm theo khung 100 điểm. Tuy nhiên, khung chấm điểm chỉ là công cụ để đánh giá, so sánh khách quan giữa những người đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, không phải là tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và không thay thế quy trình bổ nhiệm.

Sau khi ông Lợi xin không nhận chức hiệu trưởng, địa phương xin chủ trương tìm nguồn nhân sự từ nơi khác. Theo lãnh đạo xã Đức Đồng, UBND tỉnh và Sở GD-ĐT đã thống nhất chủ trương để địa phương phối hợp tìm nguồn cán bộ phù hợp.

Hiện nhà trường có 4 phó hiệu trưởng gồm: Nguyễn Công Anh, Nguyễn Đình Thương, Nguyễn Văn Lợi và Trần Thị Xuân Thơm. Ông Nguyễn Văn Lợi được giao phụ trách, điều hành hoạt động của trường trong thời gian chưa kiện toàn hiệu trưởng.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Văn L. (bố của ông Nguyễn Công Anh) có đơn kiến nghị gửi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đề nghị kiểm tra việc bố trí cán bộ quản lý tại Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng sau sáp nhập.

Người làm đơn cho rằng quá trình lựa chọn nhân sự chưa minh bạch, chưa đúng hướng dẫn, đồng thời đề nghị sớm bổ nhiệm hiệu trưởng phù hợp để ổn định hoạt động của nhà trường.