Mới đây, xã Đức Đồng (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ tại những trường học trên địa bàn.

Theo quyết định, Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng được sáp nhập thành Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, gồm một trường chính và 3 phân hiệu.

Bốn người được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Công Anh, Nguyễn Đình Thương, Nguyễn Văn Lợi và Trần Thị Xuân Thơm. Riêng chức vụ hiệu trưởng chưa được bổ nhiệm.

Người được chọn xin không đảm nhận chức vụ hiệu trưởng

Trước khi sắp xếp, UBND xã Đức Đồng đưa ông Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Đồng và ông Nguyễn Công Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng vào đánh giá, chấm điểm các tiêu chí để lựa chọn hiệu trưởng.

Kết quả, ông Lợi đạt 57,5 điểm, ông Công Anh đạt 55,5 điểm. Căn cứ chấm điểm, ông Lợi được lựa chọn, thống nhất để giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Tuy nhiên, ông Công Anh không đồng tình với kết quả và có phản ánh lên UBND xã Đức Đồng. Sau đó, ông Lợi làm đơn xin không đảm nhận chức vụ hiệu trưởng, đề nghị được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Đồng Nguyễn Văn Lợi xin không làm hiệu trưởng sau sắp xếp. Ảnh: UBND Xã

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết, việc xin không làm hiệu trưởng sau sắp xếp không phải vì ông không thể đảm đương công việc. Ông đã có 35 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó 14 năm làm hiệu trưởng và chỉ còn khoảng một năm nữa là đủ điều kiện nghỉ theo chế độ.

“Ngoài ra, để thuận tiện cho địa phương trong quá trình sắp xếp nên tôi xin không làm hiệu trưởng tiếp”, ông Lợi chia sẻ.

Theo ông Lợi, sau sáp nhập, trường có quy mô lớn hơn, gồm cả cấp tiểu học và THCS với nhiều điểm trường cách xa nhau. Điểm trường Tân Hương cũ cách cơ sở hiện tại hơn 10km, đường đi qua khu vực rừng, khiến công tác quản lý, điều hành đặt ra nhiều yêu cầu hơn.

Ông Lợi cho biết, đơn xin không đảm nhận chức hiệu trưởng được gửi sau khi ông đã tham gia quy trình lựa chọn và nộp các minh chứng để được xem xét, chấm điểm.

Hiện nay, dù không giữ chức hiệu trưởng, ông Lợi vẫn được UBND xã Đức Đồng phân công phụ trách, điều hành Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Đáng chú ý, sau khi ông Lợi xin rút, ông Nguyễn Công Anh cũng chưa được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Tại lễ khai giảng, ông Lợi, Phó hiệu trưởng nhà trường, được giao phụ trách điều hành.

Ông Nguyễn Công Anh cho biết, không đồng tình với kết quả chấm điểm của UBND xã Đức Đồng, trong đó có mục 4.4 về quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Công Anh, khung hướng dẫn quy định người được quy hoạch chức vụ cao hơn sẽ được chấm 3 điểm. Ông cho rằng ông Lợi không thuộc diện được tính điểm ở tiêu chí này nhưng vẫn được cộng 3 điểm.

“Nếu ông Lợi không được 3 điểm ở mục này thì chỉ đạt 54,5 điểm, trong khi đó, tôi đạt 55,5 điểm”, ông Công Anh nói.

Ông Công Anh cũng cho rằng, không đồng tình với phương án địa phương xin chủ trương đưa nhân sự từ nơi khác về làm hiệu trưởng. Theo ông, xã Đức Đồng vẫn có cán bộ tại chỗ có thể đảm nhận vị trí này, trong đó có ông và một số phó hiệu trưởng đang công tác tại các trường trên địa bàn.

Nếu địa phương vẫn lựa chọn phương án đưa người từ nơi khác về, ông Công Anh cho biết, sẽ xin trở lại làm giáo viên và có thể cân nhắc nghỉ hưu trước tuổi.

Theo ông, trong quá trình công tác, chỉ một năm ông được đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ”; các năm còn lại là “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, năm gần nhất được đánh giá “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ông Công Anh cho rằng năm bị xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” có nguyên nhân khách quan do một thầy hiệu phó trong trường gây tai nạn, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá.

Tìm nguồn nhân sự từ địa phương khác

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xin ý kiến bằng văn bản của tỉnh về việc tìm nguồn nhân sự từ nơi khác và được UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đồng ý chủ trương.

Xã đang phối hợp với Sở và các địa phương có nguồn nhân sự để làm việc, sau đó trình tỉnh quyết định.

Theo ông Tuấn, phương án này được tính đến sau khi ông Lợi, người có điểm cao nhất, xin không đảm nhận chức hiệu trưởng. Trong khi đó, ông Công Anh có nguyện vọng nhưng qua xem xét nhiều chiều, địa phương nhận thấy chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng sau sáp nhập.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, cho biết trước đó có hai người được đưa vào đánh giá, chấm điểm để lựa chọn hiệu trưởng. Sau khi ông Lợi xin thôi, phương án bổ nhiệm được tạm dừng để tiếp tục xem xét.

Theo ông Hiệp, việc lựa chọn nhân sự chủ yếu căn cứ vào thang điểm và các tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, quá trình chấm điểm phát sinh thắc mắc liên quan đến tiêu chí quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã nên địa phương đang rà soát, xin ý kiến trước khi quyết định.

Về việc ông Công Anh có một năm chỉ được đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ” nhưng vẫn được đưa vào diện chấm điểm, ông Hiệp cho rằng quy định này áp dụng đối với trường hợp bổ nhiệm mới, còn trường hợp sắp xếp lại thì không áp dụng. Vì vậy, ông Nguyễn Công Anh vẫn đủ điều kiện để xem xét chức vụ hiệu trưởng.

“Xã đang chờ hướng dẫn của UBND tỉnh”, ông Hiệp cho hay.