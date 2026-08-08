Ngày 8/8, Thượng tá Nguyễn Khắc Cừ, Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân, cho biết sức khỏe chị Trương Thị Ph. đang dần ổn định sau khi được chăm sóc. Dự kiến ngày 9/8, nạn nhân sẽ được đưa vào đất liền, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục kiểm tra.

Chị Ph. là một trong 4 người bị sóng cuốn xuống biển khi đến khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà chụp ảnh. Đến nay, 2 người đã được cứu sống.

Khoảng 14h15 ngày 8/8, tàu thuộc Vùng 3 Hải quân phát hiện chị Ph. trôi dạt cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý, tương đương khoảng 3,7 km.

Các chiến sĩ lập tức thả phao cứu sinh, tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu an toàn, sau đó chăm sóc y tế.

Lực lượng chức năng đưa chị Ph. lên tàu sau khi được tìm thấy. Ảnh: G.X

Kể lại hành trình sống sót trên biển với phóng viên qua điện thoại, chị Ph. cho biết sáng 8/8, chị cùng nhóm bạn đi bộ ra Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, để chụp ảnh. Trong lúc chụp, chị cùng 3 người khác bất ngờ trượt ngã xuống biển và bị sóng cuốn ra xa.

Không biết bơi, chị cố giữ bình tĩnh, nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để nổi trên mặt nước, đồng thời giữ cho mặt không bị chìm. Khi bị cuốn ra xa, chị may mắn bám được một chiếc phao cũ ghép từ hai vật dụng bằng nhựa.

"Tôi kê phao dưới cổ, giữ đầu và mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng theo dòng chảy thay vì vùng vẫy để tránh mất sức", chị kể.

Sau nhiều giờ ngâm mình trong nước biển, cổ họng chị khô rát. Tuy nhiên, chị không uống nước biển, cố giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải bình tĩnh, cố giữ mặt nổi trên mặt nước với hy vọng mọi người sẽ tìm thấy mình", chị nói.

Các lực lượng chia nhiều mũi để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại. Ảnh: G.X

Đến đầu giờ chiều, chị nhìn thấy tàu Hải quân từ xa nên dồn sức vẫy tay ra hiệu. Phát hiện nạn nhân, các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa chị lên tàu và chăm sóc y tế.

Chị Ph. cho biết cảm thấy may mắn khi được cứu sống và hy vọng hai người còn lại trong nhóm cũng sớm được tìm thấy an toàn.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 7h30 ngày 8/8, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận tin báo của người dân về nhóm 6 người đến Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, chụp ảnh. Nhóm gồm Vũ Hồng C. (SN 2007, trú Bình Long, Quảng Ngãi), Trương Thị Ph. (SN 2002), Trần Thị Ánh D. (SN 2002), Nguyễn Th. (SN 1996), Mai Thị Ph. (SN 2002) và Trương Văn Đ. (SN 2006, cùng trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng).

Trong lúc chụp ảnh, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng lớn cuốn ra biển.

Khoảng 8h, một tàu cá của ngư dân phát hiện, vớt được anh Nguyễn Th. và bàn giao nạn nhân cho tàu SAR 274 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 để chăm sóc y tế. Đến chiều 8/8, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy, cứu được chị Trương Thị Ph.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trên biển và dọc khu vực ven bờ. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và nhiều phương tiện được huy động tham gia tìm kiếm.

Đi chụp ảnh ở bán đảo Sơn Trà, 3 cô gái bị sóng cuốn mất tích 4 người đang đi chụp ảnh tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thì bị sóng cuốn xuống biển. Lực lượng tìm kiếm đã cứu được 1 người, còn 3 cô gái đang mất tích.