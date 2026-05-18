Ghi nhận của PV VietNamNet tại khu vực bờ sông Lô, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tập trung tại khu vực bãi bồi ven sông Lô. Vị trí các em xuống tắm được xác định nằm ở đoạn sông gần khu vực đình Yên Lập (xã Tứ Yên cũ).

Khu vực trục vớt thi thể 5 học sinh được chăng dây phong tỏa. Theo người dân, đoạn sông nhóm học sinh xuống tắm có mực nước rất sâu.

Tại hiện trường, một người chồng phải dìu vợ đang khuỵu xuống, hai người ôm nhau khóc giữa bãi cỏ ven sông. Xung quanh, hàng chục người dân và cán bộ địa phương lặng người đứng nhìn, không ai cất được lời.

Theo thông tin từ UBND xã Sông Lô, thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm 9 thiếu niên (4 em sinh năm 2013, 5 em sinh năm 2012). Tất cả các em đều là nam, cư trú tại các thôn: Yên Phú, Yên Lương, Yên Kiều rủ nhau ra bờ sông để bắn, bẫy chim và tắm sông.

Trong lúc vui chơi, 5 em ngã xuống sông và bị đuối nước. Đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể cả 5 em. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: N.T.L. (13 tuổi); 4 em còn lại đều 14 tuổi là B.X.N., N.M.Q., N.C.T. và N.V.T..

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Sông Lô và lực lượng công an xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, đồng thời triển khai bảo đảm an ninh trật tự và thăm hỏi, động viên gia đình các em.