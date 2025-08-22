Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa có kết luận vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can là nhân viên của CIPCO gồm: Đặng Minh Thừa (Phó giám đốc chi nhánh phía Nam Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch HĐQT Công ty); Trần Văn Phúc, Tổng giám đốc; Trương Văn Tiên (Trưởng phòng kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó phòng kế hoạch kinh doanh).

Gây thiệt hại 942 triệu đồng

Theo điều tra, đầu năm 2024, Công ty MTV TNHH thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh. Khi đó, doanh nghiệp liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất.

Trong quá trình thương lượng, ông Trần Ngọc Trung - đại diện CIPCO báo giá thuê lại là 4 USD/m²/năm, thanh toán 1 lần cho 3 năm.

Sau quá trình thương lượng, Công ty Vạn Ninh đồng ý với giá thuê đất như trên và thanh toán hàng năm.

Tuy nhiên, sau đó, ông Trung thông báo thêm điều kiện từ lãnh đạo là trên hợp đồng chỉ thể hiện 2 năm đầu với giá 3 USD/m²/năm; các năm tiếp theo là 4 USD/m2/năm; 1 USD còn lại của 2 năm đầu không đưa vào hợp đồng mà nhận tiền bên ngoài là 942 triệu đồng.

Tháng 6/2024, Công ty Vạn Ninh chuyển tiền vào tài khoản của 1 chủ tiệm vàng ở TP Cần Thơ. Đây là tài khoản do ông Tiên chỉ đạo Trung tìm tài khoản dịch vụ để nhận tiền.

Công ty Song Trang và Vạn Vinh đến trao đổi với ông Phúc để xin giảm số tiền ngoài hợp đồng xuống còn 500 triệu đồng nhưng không được đồng ý.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các ông Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng, đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bị điều tra, ông Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, ông Tiên nộp 642 triệu đồng.

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO). Ảnh: Thiện Chí

Đưa hối lộ hàng nghìn USD

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ xác định sau khi nhận được 942 triệu đồng, các đối tượng chỉ đạo chuyển cho ông Nguyễn Văn Cẩn (nhân viên của CIPCO) 550 triệu đồng để hoàn ứng đối với khoản tiền tạm ứng trước đó với nội dung thực hiện dự án mới Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ sổ chi tiền mặt của CIPCO thể hiện nhiều nội dung tạm ứng tiền thực hiện dự án mới, nhưng thực tế không chi cho các hoạt động này mà sử dụng tiền đó để đưa hối lộ nhằm mục đích xin tiếp cận đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Cụ thể, năm 2023, CIPCO đã được sự chấp thuận của SCIC về việc triển khai tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, dự án trên đã được UBND TP Cần Thơ (cũ) ban hành văn bản chấp thuận cho một tổng công ty khác tìm hiểu đầu tư.

Để tranh thủ sự ủng hộ của Thành ủy và UBND TP Cần Thơ (cũ), ông Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc, cùng các thành viên tổ phát triển dự án của CIPCO bàn bạc về việc đăng ký làm việc và tặng quà cho Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (cũ) và những người liên quan để xin chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũ), ông Trần Việt Trường (nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũ) và Nguyễn Văn Vinh (nguyên Chánh văn phòng UBND TP) đều thừa nhận có nhận quà của CIPCO.

Ông Hiếu và ông Trường, mỗi người đã nộp lại số tiền là 20.000 USD. Ông Vinh thừa nhận có nhận của CIPCO 5.000 USD nhưng đã bán để sử dụng mục đích cá nhân nên tự nguyện giao nộp 2 lượng vàng SJC để khắc phục hậu quả và nộp lại bộ ấm chén mà CIPCO đã tặng.

Chỉ thừa nhận là quà tết doanh nghiệp tặng

Quá trình điều tra xác định, ông Thừa, Phúc chỉ đạo nhân viên tạm ứng tiền của CIPCO với nội dung là thực hiện dự án mới Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai nhưng thực tế là sử dụng tiền tạm ứng được để tặng quà cho các ông Hiếu, Trường và Vinh là 45.000 USD để tạo điều kiện và tìm hiểu đầu tư dự án trên không đúng theo quy định pháp luật.

Hành vi của Đặng Minh Thừa, Trần Văn Phúc đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Đưa hối lộ”.

Qua làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trần Việt Trường, Nguyễn Văn Vinh thừa nhận có nhận tiền của CIPCO và đã nộp lại cho cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, ông Hiếu trình bày là bản thân không nhận trực tiếp từ CIPCO mà sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới tìm thấy trong tập hồ sơ cũ nên giao nộp.

Ông Trường thừa nhận có nhận quà của CIPCO nhưng cho rằng là quà tết của doanh nghiệp tặng. Đối với quà là chai rượu, bộ ấm chén thì do không sử dụng nên đã tặng lại cho người khác vào dịp tết nên không biết là loại gì.

Đối với số tiền nhận, ông Trường nộp lại cơ quan điều tra để trả lại CIPCO. Ông Nguyễn Văn Vinh cũng thừa nhận có nhận tiền là 5.000 USD và quà là bộ ấm chén của CIPCO nhưng cho rằng đây là quà tết của doanh nghiệp tặng.

Đối với hành vi nhận tiền, quà của các ông Hiếu, Trường và Vinh, cơ quan điều tra chưa thu thập đủ tài liệu, căn cứ pháp lý để xử lý hành vi có dấu hiệu tội phạm “Nhận hối lộ”. Cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, căn cứ pháp lý để đề xuất xử lý theo quy định.