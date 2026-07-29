Ngày 29/7, lãnh đạo xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong sau khi điều khiển xe đạp va chạm vào bờ tường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h16 ngày 28/7, người dân phát hiện người đàn ông đi xe đạp tử vong tại khu vực cầu Chợ Quán (thôn Trung Lương, xã Hải Hưng) trong tư thế đứng, phần cổ mắc giữa 2 thanh của hàng rào sắt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Hải Hưng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định, nạn nhân là ông L.T.N. (SN 1960, HKTT tại xã Xuân Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại thôn Trung Lương, xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình). Trước đó, ông N. đi ăn giỗ tại nhà người thân và một mình điều khiển xe đạp trở về.

Khi di chuyển qua cầu Chợ Quán, ông N. rẽ trái xuống dốc thì bất ngờ va chạm vào bờ tường và tử vong tại hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Hải Hưng, qua trích xuất camera an ninh, từ thời điểm ông N. một mình điều khiển xe đạp lên cầu, lao xuống dốc đến khi xảy ra va chạm không ghi nhận có người nào đến gần hoặc tiếp xúc với nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.