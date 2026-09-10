Theo ETToday, diễn viên Vương Tân Phưởng được tìm thấy qua đời trong căn phòng trọ ở Tây An vào tối 5/9.

Diễn viên Vương Tân Phưởng.

Vương Tân Phưởng đang trong giai đoạn tham gia 1 bộ phim ngắn. Các thành viên đoàn phim nhiều lần gọi điện diễn viên nhưng không nhận được phản hồi nên đến nơi anh ở để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện nam diễn viên đã tử vong và lập tức báo cảnh sát.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng hoặc tự sát. Nguyên nhân chính xác khiến nam diễn viên qua đời chưa được công bố.

Con trai Vương Tân Phưởng cũng xác nhận thông tin diễn viên qua đời. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, anh cho biết cha mình không mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe tương đối ổn định. Tuy nhiên, diễn viên có tiền sử cao huyết áp và tiểu đường, thỉnh thoảng uống rượu.

Ban đầu, gia đình dự định tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ quyết định không thực hiện. Thi thể nam diễn viên đã được hỏa táng, tro cốt dự kiến được đưa về quê nhà ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc để an táng.

“Tôi sốc, bàng hoàng về cái chết của cha. Nhưng ông đã ra đi, việc khám nghiệm tử thi cũng không còn ý nghĩa gì nữa", người con trai nói.

Tài tử từng góp mặt nhiều phim nổi tiếng, trong đó có "Đi đến nơi có gió" do Lý Hiện - Lưu Diệc Phi đóng chính.

Vương Tân Phưởng sinh năm 1971, vốn không được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp. Nam diễn viên trước đây từng kinh doanh nhưng không may phá sản. Từ năm 2018, ông chuyển sang công việc diễn viên để mưu sinh tại phim trường Hoành Điếm. Ông có thời gian đóng diễn viên quần chúng, sau đó được các đạo diễn cất nhắc mời tham các vai phụ.

Trong hơn 8 năm diễn xuất, Vương Tân Phưởng đóng hàng trăm tác phẩm đủ thể loại từ phim ngắn, truyền hình đến điện ảnh. Một số tác phẩm có ông góp mặt như: Gió lại nổi, Đào hoa vẫn cười gió xuân, Thức tỉnh thời đại, Trường Ca hành...

Trong đó, vai diễn ông Tạ - người đàn ông chất phác miền quê trong Đi đến nơi có gió của cặp đôi chính Lưu Diệc Phi - Lý Hiện được chú ý. Nhờ hiệu ứng lan tỏa của tác phẩm, nam diễn viên được ý, giúp anh nhận nhiều lời mời cộng tác.

Clip Vương Tân Phưởng trong "Đi đến nơi có gió"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu