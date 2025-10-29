Trong diễn biến mới nhất của vụ giết hại dã man người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng, phiên tòa ngày 28/10 đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với Lý Thụy Hương, 66 tuổi - mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng.

Thẩm phán Trần Quảng Trì kết luận bà Lý đã cố tình che giấu vị trí của con trai Quảng Cảng Trí - nghi phạm chính trong vụ án - sau khi người này bị truy nã vì trộm cắp tài sản của Thái Thiên Phượng. Bà còn thuyết phục mẹ ruột nạn nhân là Trương Yến Hoa giữ im lặng về nơi ở của Quảng Cảng Trí để cản trở quá trình điều tra.

Thẩm phán mô tả hành vi của bà Lý là "nuông chiều con cái một cách mù quáng" và thể hiện sự "khinh thường pháp luật". Ông nhấn mạnh: "Không có 'giả sử' trong lịch sử nhưng nếu bị cáo sẵn sàng để công lý được thực thi, yêu cầu con trai sửa chữa hành vi sai trái và đối mặt với hậu quả pháp lý, có lẽ nhiều điều bi thảm đã không xảy ra".

Lý Thụy Hương đã thụ án 16 tháng tạm giam nên dự kiến sẽ sớm hoàn thành thời gian tù còn lại. Đây là bản án thứ 3 liên quan đến các nhân vật phụ trong vụ án, sau khi Quảng Cảng Trí nhận 3,5 năm tù vào tháng 6/2024 vì trộm cắp và bỏ trốn cùng hai đồng phạm Lâm Thuấn và Phan Xảo Hiền bị kết án 6 tháng tù vào tháng 6/2025.

Người mẫu Thái Thiên Phượng. Ảnh: Tư liệu

Vụ án bắt nguồn từ ngày 21/2/2023 khi Thái Thiên Phượng, 28 tuổi được báo mất tích. Ba ngày sau, thi thể không đầu của cô được phát hiện tại một ngôi nhà thuê ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc). Các bộ phận cơ thể bị chặt nhỏ, một số giấu trong tủ lạnh, trong khi hộp sọ và xương sườn được nấu chín trong nồi súp. Hiện trường còn có máy cắt thịt và cưa điện, cho thấy vụ giết hại có chủ đích.

Động cơ được cho là tranh chấp căn hộ sang trọng trị giá hàng triệu đô la Hong Kong tại Kadoorie Hill, Kowloon Tong. Căn hộ được mua dưới tên bố chồng cũ nhưng Thái Thiên Phượng bị cáo buộc chuyển nhượng trái phép để chiếm đoạt tài sản. Quảng Cảng Trí - chồng cũ và cha của hai con chung với nạn nhân - được cho là chủ mưu với sự tham gia của anh trai Quảng Cảng Kiệt - lái xe riêng cho Thái Thiên Phượng - và cha Quảng Cầu.

Cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm bao gồm Lý Thụy Hương, người tình của Quảng Cầu là Ngũ Trí Vinh cùng 2 người bạn của Quảng Cảng Trí. Quảng Cảng Trí bị bắt khi cố trốn bằng đường biển sang Trung Quốc đại lục. Mẫu máu của Thái Thiên Phượng sau đó được tìm thấy trong xe của Quảng Cảng Kiệt.

Vụ án chính về tội giết người vẫn đang xét xử, với 3 nghi phạm chính - Quảng Cảng Trí, Quảng Cảng Kiệt và Quảng Cầu - có thể đối mặt án tù chung thân theo luật Hong Kong. Các phiên tòa dự kiến tiếp tục trong năm 2025.

Vụ án gây chấn động không chỉ vì mức độ man rợ mà còn vì sự phức tạp của mối quan hệ gia đình.

Thái Thiên Phượng - người mẫu, influencer có hơn 100.000 người theo dõi trên Instagram - từng là biểu tượng thời trang Hong Kong.

Toàn cảnh lễ tang của người mẫu Thái Thiên Phượng:

Minh Nghĩa

Theo SCMP, The Standard, Dim Sum Daily