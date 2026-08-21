Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật thuộc Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Hữu Hào (SN 1985) về tội danh trên theo khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Bùi Hữu Hào. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Hữu Hào là chủ Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Xưởng sản xuất của công ty được đặt trên phần diện tích hơn 900m² thuê lại của Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật.

Kết quả xác minh cho thấy kho xưởng của Hào chưa đăng ký về PCCC và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định.

Khoảng 10h ngày 19/8, xưởng gỗ xảy ra cháy. Công nhân hô hoán, gọi 114 và dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an phường Chương Mỹ nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Đến khoảng 12h, đám cháy được khống chế.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 3 nạn nhân đã tử vong, gồm anh Vũ Văn K. (SN 1968), anh Đinh Tuấn A. (SN 2007) và anh Nguyễn Đức T. (SN 2010). Hai người khác là anh Bùi Văn Đ. (SN 1986) và chị Vũ Như Th. (SN 1987) bị thương.

Khu vực nhà xưởng bị cháy rộng khoảng 700m2. Ảnh: Đình Hiếu

Vụ cháy làm hư hại nghiêm trọng khu vực kho xưởng rộng khoảng 700m² của Công ty Bùi Gia và ảnh hưởng đến hai doanh nghiệp liền kề. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Đáng chú ý, cơ sở cho thuê mặt bằng là Công ty Việt Nhật từng bị Công an huyện Chương Mỹ đình chỉ hoạt động từ năm 2021 do vi phạm các quy định về thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. Sau thời hạn tạm đình chỉ, các tồn tại vẫn chưa được khắc phục theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Hữu Hào đã khai nhận hành vi vi phạm.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn diện vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.