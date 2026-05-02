Ngày 2/5, ông Huỳnh Văn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình hai thiếu niên tử vong trong vụ cháy ô tô tại cây xăng, gây xôn xao dư luận.

Hai nạn nhân là Trần Hữu Trí (SN 2009, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền). Lãnh đạo xã chia sẻ mất mát, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, đồng thời giao các đoàn thể tiếp tục theo dõi, hỗ trợ lo hậu sự.

Lãnh đạo xã Thăng Điền đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Trần Hữu Trí. Ảnh: Công Sơn

Trong căn nhà nhỏ ở thôn An Dưỡng, bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ em Trí) gần như gục ngã trước di ảnh con trai. Bà kể, trưa 1/5 có rủ con về bên ngoại ăn lễ nhưng em nói mệt nên ở lại, sau đó sang tiệm của anh N.Q.V để chuẩn bị đi làm.

Khoảng 15h cùng ngày, em được Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa) chở đi làm thì xảy ra vụ việc.

“Nhận tin xe cháy, tôi cùng người nhà chạy ra hiện trường cách nhà ngoại khoảng 3km, vừa khóc vừa kêu cứu, nhưng đã quá muộn”, bà Xuân nghẹn lời.

Theo gia đình, chiếc ô tô gặp nạn là của một người địa phương, tài xế được nhờ chở hai thiếu niên đi làm. Người thân nhận định đây là tai nạn ngoài ý muốn, không xuất phát từ mâu thuẫn, song cho rằng kỹ năng xử lý tình huống của tài xế có thể còn hạn chế, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Bà Nguyễn Thị Xuân suy sụp trước nỗi đau mất con. Ảnh: Hà Nam

Gia đình em Trí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Xuân làm công nhân may, chồng mất cách đây khoảng 4 năm trong một vụ tai nạn giao thông khi đang đi làm phụ hồ về, đến nay chưa tìm được người gây tai nạn.

Hai vợ chồng có hai con trai. Người con lớn hiện đang chấp hành án, em Trí là chỗ dựa duy nhất của bà. Sau khi nghỉ học, em đi làm phụ giúp gia đình với công việc liên quan đến xe điện đồ chơi.

“Giờ tôi không biết sống ra sao khi chồng con lần lượt rời bỏ mình”, bà Xuân nghẹn ngào.

Gia đình em Trí có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Nam

Hai thiếu niên cùng làm việc liên quan đến pin xe đồ chơi

Cách đó khoảng 3 km, tại thôn Tú Phương, gia đình em Dương Anh Kiệt cũng đang lo hậu sự.

Anh Dương Anh Hoàng (anh trai Kiệt) cho biết gia đình có 4 anh em, Kiệt là con út. Bố mẹ làm nông, hoàn cảnh không khá giả nên từ trước Tết Nguyên đán, em đã đi làm phụ giúp gia đình.

Hằng ngày, Kiệt đến tiệm máy pin của anh N.Q.V gần chợ Kế Xuyên, sau đó được chở ra khu trò chơi trẻ em tại Điện Bàn làm việc. Công việc chủ yếu là dắt xe ô tô đồ chơi, thay pin và hướng dẫn khách thuê xe.

Khoảng 12h trưa 1/5, Kiệt rời nhà lên tiệm như thường lệ. Đến chiều, gia đình nhận tin em gặp nạn trong vụ cháy ô tô.

Anh Dương Anh Hoàng (anh trai đầu của em Kiệt) đau buồn kể lại sự việc. Ảnh: Hà Nam

Theo người thân, thời điểm xảy ra vụ việc, người trực tiếp chở hai thiếu niên đi làm không phải chủ tiệm như thường ngày mà là người được nhờ chở giúp.

“Khi đưa thi thể ra ngoài, gia đình thấy hai em ở khu vực hàng ghế phía trước bên phải. Có thể các em đã cố nhoài lên mở cửa nhưng không kịp thoát”, anh Hoàng nói.

Rất đông người đến chia buồn và phụ giúp gia đình em Kiệt lo hậu sự. Ảnh: Hà Nam

Gia đình hai nạn nhân mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô 5 chỗ biển số 92A-265.xx vào cây xăng số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền) để đổ nhiên liệu thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ việc khiến hai thiếu niên tử vong, phương tiện bị thiêu rụi và một trụ bơm xăng bị hư hỏng.

Chính quyền địa phương đến chia buồn, động viên gia đình em Kiệt. Ảnh: Công Sơn

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe chở khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy.

Hiện công an tiếp tục khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.