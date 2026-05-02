Vụ cháy xe Hyundai Accent xảy ra tại cây xăng thuộc thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng vào khoảng 15h10 chiều ngày 1/5 đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi hậu quả khiến hai thiếu niên khoảng 16-17 tuổi ngồi trong xe tử vong.

Rất nhiều người dùng ô tô băn khoăn và bức xúc khi xem clip vụ việc được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cơ hội sống sốt dù chỉ 1% dường như đã bị bỏ qua khi người trong xe vì lý do nào đó đã không thể tự mở cửa xe để thoát hiểm. Còn theo lời kể của nhân chứng nói với PV VietNamNet, trong quá trình dập lửa, không ai biết có người mắc kẹt trong xe.

Nhiều người đặt câu hỏi, trong tình huống trên đối với mẫu Hyundai Accent, khi tài xế ra ngoài và đóng cửa, xe đã dừng thì bất ngờ phát cháy ở cốp sau, người ngồi trong xe, đặc biệt là ngồi ghế sau có tự thoát ra được không?

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, nguyên lý thiết kế chung của Hyundai cũng như nhiều hãng xe hiện nay, các mẫu sedan phổ thông đều được trang bị hệ thống khóa cửa tự động nhằm tăng độ an toàn khi vận hành.

Qua các đời, mẫu sedan Hyundai Accent đã chuyển dần từ cơ khí sang điện tử hóa, song nguyên tắc an toàn cơ bản vẫn được duy trì, với một ngoại lệ đáng chú ý là khóa trẻ em.

Qua vụ cháy xe trên, việc nắm rõ cơ chế khóa cửa ô tô sẽ giúp ích cho người dùng xe trong các tình huống nguy hiểm.

Dưới đây là cơ chế khóa cửa của mẫu ô tô Hyundai Accent do VietNamNet tổng hợp:

Hyundai Accent thế hệ cũ, sản xuất trước năm 2010

Ở thế hệ cũ, hệ thống khóa cửa trên Hyundai Accent mang tính cơ học là chủ đạo kết hợp với hệ thống khóa trung tâm điều khiển điện ở mức cơ bản. Đây là kiểu thiết kế phổ biến trên các dòng xe phổ thông thời kỳ này, ưu tiên sự đơn giản, dễ sửa chữa và vẫn đảm bảo khả năng vận hành ổn định.

Hyundai Accent đời 2010.

Về thao tác từ phía người lái, phương thức cơ bản nhất là sử dụng chìa khóa cơ. Khi cắm chìa vào ổ khóa cửa tài và xoay, lực cơ học sẽ được truyền qua các cơ cấu đòn bẩy bên trong, đồng thời kích hoạt hệ thống khóa trung tâm để khóa hoặc mở toàn bộ các cửa xe. Bên cạnh đó, trên khu vực táp-lô hoặc cánh cửa người lái thường được bố trí nút bấm khóa trung tâm, cho phép người điều khiển chủ động đóng hoặc mở đồng loạt các cửa chỉ với một thao tác.

Ở từng cánh cửa, nhà sản xuất vẫn trang bị chốt khóa cơ học dạng gạt hoặc nút nhấn nhỏ (thường gọi là lock knob). Người dùng có thể ấn xuống để khóa hoặc kéo lên để mở từng cửa riêng lẻ, hoàn toàn không phụ thuộc vào hệ thống điện. Đây cũng là phương án dự phòng trong trường hợp xe mất điện.

Hyundai Accent đời trung (khoảng 2011-2017)

Về phương thức vận hành khoá cửa của Hyundai Accent đời 2011-2017, người dùng có thể điều khiển hệ thống khóa cửa thông qua nhiều cách khác nhau. Phổ biến nhất là sử dụng chìa khóa điều khiển từ xa để khóa hoặc mở đồng loạt toàn bộ cửa xe. Ngoài ra, trên cánh cửa phía tài xế còn được bố trí công tắc khóa trung tâm, cho phép người lái chủ động kiểm soát toàn bộ hệ thống.

Ở từng cửa riêng lẻ, vẫn tồn tại chốt khóa cơ học nhỏ, có thể gạt trực tiếp để khóa hoặc mở. Đáng chú ý, tay nắm cửa phía trong được thiết kế theo nguyên lý hai bước: kéo lần đầu để mở khóa và kéo lần thứ hai để mở cửa, đảm bảo người ngồi trong vẫn có thể thoát ra ngoài khi cần.

Hyundai Accent đời trung (khoảng 2011-2017)

Đáng chú ý, ở đời xe này, hãng Hyundai Motor bắt đầu bổ sung các tính năng khóa cửa tự động nhằm nâng cao an toàn khi vận hành.

Xe có thể tự động chốt cửa khi đạt tốc độ nhất định (khoảng 10-20 km/h), tự mở khi về số P hoặc tắt máy, thậm chí mở khóa khi xảy ra va chạm. Dù vậy, cơ chế mở cửa từ bên trong vẫn được giữ nguyên theo hướng “ưu tiên thoát hiểm”: người ngồi trong xe vẫn có thể mở cửa bằng tay nắm cơ học, kể cả khi hệ thống khóa trung tâm đang kích hoạt.

Hyundai Accent sản xuất năm 2018 đến nay

Trên các phiên bản Hyundai Accent từ năm 2018 đến nay (thế hệ thứ 5 và các bản nâng cấp), cơ chế khóa/mở cửa khoang hành khách, đặc biệt là cửa sau, được vận hành chủ yếu thông qua hệ thống khóa điện trung tâm (Power Door Locks) với mức độ điện tử hóa cao hơn trước. Hệ thống này tích hợp khóa tự động, điều khiển bằng chìa khóa thông minh (smartkey) hoặc các nút bấm trong xe, mang lại sự tiện lợi và đồng bộ trong quá trình sử dụng.

Hyundai Accent năm 2018 đến nay.

Về thao tác từ bên ngoài, người dùng có thể khóa hoặc mở toàn bộ cửa xe thông qua nút bấm trên chìa khóa thông minh. Ngoài ra, khi mang theo chìa, chỉ cần nhấn nút nhỏ tích hợp trên tay nắm cửa trước là có thể thực hiện thao tác khóa/mở mà không cần lấy chìa ra. Đây là tính năng phổ biến trên các dòng xe hiện đại, giúp tăng tính tiện dụng trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị chức năng khóa cửa tự động khi vận hành.

Cụ thể, khi xe đạt tốc độ khoảng 15 km/h trở lên, hệ thống sẽ tự động chốt toàn bộ cửa để đảm bảo an toàn.

Ngược lại, khi xe dừng và chuyển cần số về vị trí P (đối với xe số tự động) hoặc khi tắt máy, cửa sẽ tự động mở khóa, tùy theo cài đặt của người dùng. Cơ chế này giúp giảm thao tác cho người lái, đồng thời đảm bảo hành khách có thể ra vào xe thuận tiện khi xe đã dừng hẳn.

Tuy nhiên, điểm cốt lõi không thay đổi là thiết kế “fail-safe”, tức đảm bảo người trong xe vẫn có thể mở cửa từ bên trong trong đa số tình huống. Đây là tiêu chuẩn an toàn phổ biến trên các dòng xe hiện đại, nhằm tránh nguy cơ hành khách bị mắc kẹt khi xảy ra sự cố.

Dù có sự khác biệt giữa các đời xe, điểm chung xuyên suốt trên Hyundai Accent cũng như các mẫu ô tô trên thị trường lại nằm ở một chi tiết nhỏ nhưng mang tính quyết định: khóa trẻ em được bố trí ở cửa sau.

Khi kích hoạt chốt này, cánh cửa sẽ không thể mở từ bên trong mà chỉ có thể thao tác từ bên ngoài. Đây là tính năng nhằm ngăn trẻ nhỏ vô tình mở cửa khi xe đang di chuyển, nhưng trong một số tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi không có người bên ngoài hỗ trợ, nó có thể ảnh hưởng đến khả năng thoát hiểm của hành khách phía sau.

Khóa trẻ em được bố trí ở cửa sau.

Thực tế cho thấy, trong phần lớn các tình huống, người ngồi ghế sau khoang hành khách ô tô vẫn có thể tự mở cửa để thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái khóa trẻ em, mức độ hư hỏng của xe khi xảy ra cháy, hay phản ứng của người trong xe. Trong điều kiện nhiệt độ tăng nhanh và khói lan rộng, thời gian để xử lý chỉ tính bằng vài chục giây.

Các chuyên gia khuyến cáo, hành khách nên hình thành thói quen kiểm tra cửa xe trước khi di chuyển, đặc biệt trên các xe dịch vụ.

Trong tình huống khẩn cấp, cần nhanh chóng thử mở tất cả các cửa, sử dụng lực dứt khoát với tay nắm cơ học, đồng thời tìm cách hạ kính nếu hệ thống điện còn hoạt động. Việc trang bị búa thoát hiểm nhỏ gọn trong xe cũng được xem là giải pháp hữu hiệu để phá kính khi cần thiết. Quan trọng hơn cả là giữ bình tĩnh và ưu tiên thoát thân thay vì cố gắng lấy lại tài sản.

