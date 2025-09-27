Liên quan vụ 3 người bị sát hại trong đêm tại Phú Thọ, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ nghi phạm Vũ Phương Nhung. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp của Nhung tại Công ty TNHH I.T.L.V.N (KCN Phú Hà, phường Phú Thọ) bất ngờ.

Anh N.B.N.S. (31 tuổi), đồng nghiệp từng làm việc lâu năm và ngồi gần Nhung, cho biết anh nhiều lần hỗ trợ sửa máy in tem cho Nhung. Theo anh S., Nhung là người hiền lành, kín tiếng, sống tình cảm và hòa đồng với đồng nghiệp.

Được biết, quê của Nhung ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba (cũ), nay là xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường nơi nghi phạm ra tay sát hại anh Nguyễn Văn N. và chị Cao Thị Y. Ảnh: N.S

Chị Cao Thị Y. - vợ của Nhung - từng làm việc tại Công ty TNHH I.T.L.V.N nhưng đã nghỉ và hiện làm ở một doanh nghiệp khác trong KCN Phú Hà.

“Tôi cũng như nhiều người trong công ty cảm thấy sốc, không thể tin nổi Nhung lại có thể gây ra vụ thảm án như vậy”, anh S. chia sẻ.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 26/9, trên đoạn đường trong KCN Phú Hà, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm tử vong anh Nguyễn Văn N. (SN 1988, quê xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (SN 1995, quê xã Liên Minh, Phú Thọ).

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục điều khiển xe máy đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đ. (SN 1985, trú phường Vân Phú, Phú Thọ) và tiếp tục dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trực tiếp lấy lời khai nghi phạm Vũ Phương Nhung. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ - trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình và chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm đối tượng.

Chỉ trong chưa đầy 2 giờ, công an đã bắt giữ được Vũ Phương Nhung - nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

* Tên đồng nghiệp của nghi phạm và công ty nơi nghi phạm làm việc đã được viết tắt