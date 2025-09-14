Clip trinh sát vây bắt, lột 'mặt nạ' nghi phạm:

Vụ thảm án khiến 3 người tử vong xảy ra ở phường Thành Nhất, Đắk Lắk đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi mức độ tàn bạo của nghi phạm.

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Đối tượng bị Cơ quan công an khởi tố 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nhiều ý kiến dư luận bày tỏ phẫn nộ trước hành vi man rợ, đồng thời xót xa cho các nạn nhân, đặc biệt là đứa trẻ vô tội. Đánh giá vụ án dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho rằng, hành vi của đối tượng quá tàn nhẫn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk có thể đối mặt khung hình phạt cao nhất.

Theo luật sư Thơm, hành vi của Thuận đã phạm liên tiếp các tội: Giết người quy định tại Điều 123 BLHS với khung hình phạt từ 12 năm tù đến tử hình, với các tình tiết định khung như giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, giết người rồi tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 BLHS, chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù 7-15 năm.

"Bên cạnh đó, khi bị lực lượng công an bắt giữ, trên người đối tượng còn thu giữ nhiều tép chất bột màu trắng, nghi ngờ là ma túy. Do đó, theo quy định tại Điều 249 BLHS về tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm hoặc cao hơn tùy thuộc vào khối lượng ma túy; đồng thời, có thể bị truy cứu thêm tội danh tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng theo Điều 304 BLHS với mức phạt tù từ 1 đến 7 năm. Với hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng này, đối tượng rất có thể sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình,” luật sư Thơm phân tích.

Cùng chung quan điểm với luật sư Thơm, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp – cho biết, với hành vi man rợ như vậy, gây ra hậu quả ba người tử vong và một người bị thương tích nghiêm trọng, trong đó có cả trẻ em, đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người với mức hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Hành vi giết người đối với nạn nhân dưới 16 tuổi là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, khiến đối tượng khó có khả năng tránh được mức án cao nhất là tử hình.

Theo luật sư, để giảm thiểu các vụ thảm sát, các án mạng kinh hoàng tương tự, chúng ta cần triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tội phạm, trong đó có việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

“Chúng ta cần chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống ngay từ môi trường học đường, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ. Cần hạn chế các thông tin bạo lực trên mạng internet và kiểm soát việc tiếp xúc của giới trẻ với các nội dung bạo lực xã hội.

Ngoài ra, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể cũng cần nắm bắt sát sao tình hình tại địa bàn, kịp thời hòa giải, giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình xảy ra trong cộng đồng dân cư, từ đó có các biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những vụ thảm sát nghiêm trọng tương tự,” luật sư Cường chia sẻ.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người phải đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của người dân rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn. Đến khoảng 8h30, khi đối tượng này xuất hiện tại khu đất trống trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao) thì bị khống chế bắt giữ. Theo điều tra ban đầu, khuya 12/9, Thuận đến nhà chị H. nhưng bị khóa cửa. Sau đó, đối tượng này chửi bới rồi bỏ đi. Đến 0h50, khi anh N. (em của chị H.) vừa đi làm về, nghe tiếng gọi cửa liền mở lập tức bị Thuận đánh và đâm bằng dao. Thuận xông vào nhà tấn công bà D. và chị H. khiến cả hai gục tại chỗ. Cháu P. đang ngủ cũng bị đâm trọng thương nhưng kịp chạy ra phía sau rồi leo sang nhà hàng xóm cầu cứu. Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Thuận cho biết có một người con chung với chị H. Vì ăn chơi lêu lổng nên đối tượng bị gia đình chị H. ngăn cản, không cho gặp con nên giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng xảy ra. Theo xác minh ban đầu, Thuận có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Huỷ hoại tài sản".