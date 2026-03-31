Ngày 31/3, trao đổi với VietNamNet, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sơ bộ về việc ca sĩ Juky San tắm và chụp ảnh tại “Giếng Tiên” thuộc khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) và đang giao các phòng, ban làm việc với địa phương để nắm thông tin cụ thể.

Là du khách từ xa đến, thấy cảnh đẹp và thơ mộng nên ca sĩ Juky San đã chụp ảnh để làm kỷ niệm. Ảnh: FBNV

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Juky San là du khách từ xa đến, thấy cảnh đẹp và thơ mộng nên chụp ảnh để làm kỷ niệm, chứ không phải cố ý. Thời điểm tắm và chụp ảnh tại “Giếng Tiên”, tấm bảng ghi thông tin do người dân tự lập đã bị cuốn trôi từ trước nên nữ ca sĩ không biết.

“Tôi khẳng định đây không phải là di tích, chưa được cơ quan, tổ chức nào công nhận là di tích”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai thông tin, sau khi vụ việc xảy ra, ca sĩ Juky San đã thiện chí lên tiếng xin lỗi khán giả và người dân địa phương vì sự cố ngoài ý muốn.

Thời điểm tắm và chụp ảnh tại “Giếng Tiên”, tấm bảng ghi thông tin do người dân tự lập đã bị bão xô đổ từ trước. Ảnh: FBNV

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho rằng, việc các nghệ sĩ, người nổi tiếng lựa chọn những điểm đến của tỉnh để tham quan, trải nghiệm phần nào thể hiện sức hút mạnh mẽ của du lịch địa phương.

Trong bối cảnh tỉnh đang tích cực triển khai Năm Du lịch quốc gia 2026, các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch theo hướng tích cực, sáng tạo nhằm quảng bá thương hiệu cho tỉnh, lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Gia Lai đều rất đáng quý, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, an toàn và hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh nữ ca sĩ Juky San mặc bikini tắm và chụp ảnh tại “Giếng Tiên”, khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau khi bị dư luận chỉ trích, Juky San đã đăng đàn xin lỗi quý vị khán giả và người dân địa phương vì sự cố ngoài ý muốn. Ảnh: FBNV

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, trước đây có một dòng nước ngọt chảy quanh năm từ trong khe núi Eo Gió ra nên người dân đã dùng đá xây lại, tạo thành một hố nước nhỏ và đặt tên là Giếng Tiên. Nguồn nước ngọt này chỉ dùng để tắm, không sử dụng để ăn uống hay sinh hoạt.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cũng khẳng định “Giếng Tiên” không liên quan đến yếu tố lịch sử, văn hóa hay tâm linh như một số thông tin dư luận phản ánh.