Chiều 26/1, trong cuộc gặp với PV VietNamNet, chị Nguyễn K.D. khóc nức nở khi nhắc về sự việc người giúp việc bạo hành mẹ mình – cụ N. (82 tuổi, ở Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hình ảnh cụ bà ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Chị D. cho hay, nửa tháng nay, cụ N. vẫn hoảng loạn, sợ hãi, sức khỏe sa sút nghiêm trọng. Dù con cháu ở bên chăm sóc ngày đêm, cụ vẫn khó ngủ, trên cơ thể còn nhiều vết bầm tím.

Cụ N. có 4 người con (3 trai, 1 gái), chị D. là con gái thứ 2 của cụ. Thời gian qua, cụ sống cùng một người cháu tại phố Lò Đúc, Hà Nội. Các con của cụ sống ở gần đó và thường xuyên qua lại chăm nom mẹ.

Chị D. và anh C. (con trai út của cụ N.) cho biết, hơn 2 tháng trước cụ gặp vấn đề sức khỏe nên phải nhập viện.

Tại đây, gia đình được một vài người cùng phòng bệnh giới thiệu về Trương Thị B. (sinh năm 1979) có kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi.

Với mong muốn mẹ được chăm sóc tốt, gia đình chị D. thuê chị B. để cùng với gia đình hỗ trợ chăm sóc cụ N. tại viện.

Khi cụ N. được ra viện, gia đình tiếp tục thuê chị B. chăm sóc mẹ với mức lương 11 triệu đồng/tháng.

“Thời gian đó, mẹ tôi chuyển vào ngôi nhà ở Lò Đúc sống cho yên tĩnh. Mẹ và người giúp việc sinh hoạt ở tầng 1, người cháu sinh hoạt ở tầng 3 nhưng thường xuyên đi học, rất ít khi ở nhà”, chị D. cho biết.

Anh C. và chị D. kể lại sự việc mẹ mình bị giúp việc bạo hành. Ảnh: Linh Trang

Chị D. cũng cho hay, từ khi ra viện về nhà, mẹ chị tỉnh táo, minh mẫn nói chuyện cùng con cháu. Cụ chỉ yếu về vận động nên cần người hỗ trợ các hoạt động cá nhân.

“Trước mặt chúng tôi, chị B. luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc kỹ càng cho mẹ. Chị ta cũng thường xuyên gửi hình ảnh mẹ vui vẻ ăn uống cho tôi xem”, chị D. vừa khóc vừa kể.

Anh C. cho biết thêm, tại tầng 1 nơi cụ N. sinh hoạt, gia đình có lắp 2 chiếc camera (1 chiếc trong phòng khách, 1 chiếc tại phòng ngủ) nhưng không thể thường xuyên vào xem.

Trong những lần sang thăm mẹ, anh vài lần thấy camera phòng khách quay vào góc tường nên chủ động chỉnh lại.

Ngày 11/1, khi sang thăm mẹ, anh C. hốt hoảng thấy mắt, trán và đầu mẹ có vết bầm tím. Anh hỏi thì người giúp việc cho biết, cụ N. không may bị ngã.

“Hôm đó, tôi lại thấy chiếc camera quay vào tường nên bắc thang lên chỉnh lại”, anh C. kể.

Anh C. thấy lo lắng nên tối đó ngồi xem lại camera trong 7 ngày gần nhất. Anh giật mình phát hiện người giúp việc có những hành động như tát vào mặt, dúi đầu, tác động thô bạo lên chân tay cụ N.

“Lúc đó tôi rất sốc, bủn rủn tay chân. Tôi lập tức thông báo cho anh chị em trong gia đình”, anh C. nhớ lại.

“Xem đoạn video em trai gửi trong nhóm trò chuyện gia đình, tôi khủng hoảng tinh thần”, chị D. nói.

Dù thương mẹ và bức xúc vô cùng trước hành động của người giúp việc nhưng anh C. và gia đình vẫn quyết định kiểm tra kỹ càng mọi thứ để trình báo lên công an. Xuyên đêm đó, anh C. ngồi xem lại các đoạn video được camera ghi lại và lưu trữ bằng chứng.

Sáng 12/1, gia đình anh C. đã lên trình báo sự việc tại cơ quan công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo gia đình, cơ quan công an đã tới nhà làm việc, tiến hành xác minh làm rõ hành vi của người giúp việc tên B.

Trong quá trình làm việc, cụ N. cho biết, do bị người giúp việc đe dọa nên cụ không dám nói với con cháu.

“Sau ngày hôm đó, chúng tôi đưa mẹ sang sống với gia đình anh trai cả. Các con cháu túc trực ngày đêm bên mẹ. Mẹ tôi liên tục kêu đau.

Trước đây mẹ tôi có nguyện vọng thuê giúp việc để con cháu có thể an tâm làm việc nhưng bây giờ mẹ tôi đã quá sợ hãi”, chị D. chia sẻ.

Ngày 26/1, gia đình anh C. đăng tải đoạn video người giúp việc có hành vi bạo hành mẹ lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo mọi người cẩn trọng khi thuê người chăm sóc người thân đau ốm.

“Mỗi lần nhìn những hình ảnh này, lòng tôi đau như cắt. Nhưng chúng tôi vẫn mong muốn công khai sự việc để các gia đình có sự đề phòng, cẩn trọng trong thuê người giúp việc chăm sóc người cao tuổi”, anh C. cho biết.

Đoạn video đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Dân mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nữ giúp việc.

Trước câu hỏi tại sao con cháu không trực tiếp chăm sóc cụ N., để tới khi cụ bị thương mới phát hiện sự việc, chị D. chia sẻ, mẹ chị đã yếu 4 năm nay. Trong suốt thời gian đó, các con đều chăm sóc mẹ chu đáo. Cho đến khi cụ N. nhập viện vì đau ốm, gia đình mới thuê người đến hỗ trợ, không ngờ lại để xảy ra sự việc đau lòng như trên.

“Gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc, xử lý đúng người đúng tội”, chị D. nói.