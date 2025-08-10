Liên quan đến sự việc người phụ nữ bị người đàn ông xăm trổ đánh dã man ở sảnh chờ thang máy của chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội) tối 9/8, nhiều người dùng mạng đã nêu ra một vấn đề đáng quan tâm khác. Đó là sự thờ ơ của một số người trước hành vi bạo lực.

Người phụ nữ mặc váy đen chứng kiến hành vi bạo lực từ đầu đến cuối nhưng không can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh camera ghi lại, khi người đàn ông xăm trổ đang tấn công nạn nhân, tại hiện trường có một người phụ nữ đeo kính, mặc váy đen. Người này chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối nhưng không hề can ngăn.

Ngoài ra còn có một thanh niên áo đỏ ngó ra từ một cánh cửa, khi thấy cảnh đánh nhau thì quay vào. Hành vi bạo lực diễn ra trong ít phút, cho đến khi bảo vệ tòa nhà đến can ngăn mới dừng lại.

Video được phát tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội ngày 10/8, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thanh niên áo đỏ quay vào ngay khi thấy cảnh bạo lực. Ảnh cắt từ clip

Tài khoản Văn Hòa viết: “Tại sao người phụ nữ đeo kính, mặc váy đen có thể đóng vai ‘người quan sát’, chứng kiến hành vi bạo lực từ đầu đến cuối mà không có động thái can ngăn nào?”.

Tài khoản Cường Trần chia sẻ: “Nghe nói, người phụ nữ đeo kính, mặc váy đen là vợ của người đàn ông, cũng là nguồn cơn của mâu thuẫn. Nhưng dù có là vợ đi nữa thì khi thấy chồng đánh người cũng phải can ngăn chứ, sao có thể vô cảm như vậy”.

Còn theo tài khoản Thảo Lâm: “Thanh niên áo đỏ thấy cảnh đánh đấm sợ quá nên chạy vào chăng? Sao có thể phản ứng như thế?”.

Trao đổi với PV VietNamNet, nhà báo Trương Anh Ngọc cho biết, “tôi đọc được thông tin người phụ nữ mặc váy đen là vợ của người đàn ông kia. Sự việc này cần được điều tra rõ ràng.

Nếu như người vợ kia thực sự gọi chồng xuống giải quyết sự việc, xúi giục chồng đánh người và khi chứng kiến chồng có hành vi bạo lực lại chỉ đứng nhìn chứ không can ngăn thì đó là hành vi đồng lõa, cần phải xử lý nghiêm”.

Về thái độ thờ ơ của nam thanh niên áo đỏ trong clip, anh Ngọc đầy trăn trở. Anh đọc được một vài bình luận chia sẻ rằng, thanh niên đó là một sinh viên, khi thấy cảnh bạo lực vì quá sợ hãi nên vội quay đi.

Ngoài ra, trong clip còn có một bé gái, có vẻ đã đến tuổi hiểu chuyện nhưng chỉ đứng xem, không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến anh đặt câu hỏi: “Ngay cả một phản xạ tự nhiên như hô hoán, gọi bảo vệ hay ai đó đến can thiệp... đứa trẻ này cũng không có. Tại sao lại như vậy?”.

Nhà báo Anh Ngọc cho rằng, có lẽ những người trẻ này chưa được rèn luyện kỹ năng và phản xạ trong các tình huống khẩn cấp.

Theo anh, những đứa trẻ không được đào tạo kỹ năng sống sẽ không biết phản ứng ra sao khi vô tình bị đặt vào tình huống bất ngờ. Chúng chỉ có thể đứng nhìn, thay vì hô hoán hay có bất kỳ phản ứng tích cực nào nhằm hỗ trợ người gặp nạn.

“Việc dạy trẻ kỹ năng xử lý trong tình huống khẩn cấp cực kỳ quan trọng.

Ví như câu chuyện đau lòng xảy ra cách đây không lâu, một đứa trẻ thấy hai bạn vùng vẫy dưới ao nhưng không vội hô hoán mà lại đứng hát. Dường như trong khoảnh khắc bất ngờ, những đứa trẻ này đã bị rơi vào một khoảng tối nào đó mà không biết phải làm gì, phản ứng thế nào”, anh Ngọc phân tích.

Nhà báo Anh Ngọc cho hay, trong số các kỹ năng sống, trẻ cần được dạy kỹ năng nhận biết sự việc nghiêm trọng và có phản ứng kịp thời thay vì chỉ đứng nhìn và nghĩ sự việc trước mắt không liên quan đến mình.

Ngoài ra, nhà báo Anh Ngọc cũng cảnh báo về việc đăng tải, chia sẻ các video bạo lực mà không che mặt những người xuất hiện trong clip, đặc biệt là nạn nhân. Việc bị lộ mặt trên các nền tảng xã hội có thể khiến nạn nhân của hành vi bạo lực “giống như bị đánh 2 lần”, chịu thương tổn lớn về tinh thần.