Ngày 15/7, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng", Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố thêm 3 bị can tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn về hành vi chống phá Nhà nước. Cụ thể: Nguyễn Thuý Hằng (sinh năm: 1976; trú tại: phường Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn (sinh năm: 1971; trú tại: phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên (sinh năm: 1962; trú tại: phường Phú Thượng, TP Hà Nội), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Các bị can bị khởi tố (từ trái qua phải): Nguyễn Thúy Hằng, Đào Bá Đoàn và Nguyễn Văn Yên. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 2/7 và 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Nguyễn Thành Nam (SN 17/8/1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội); Trần Việt Anh (SN 21/5/1993, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thành Nam (bên trái) và Trần Việt Anh (bên phải). Ảnh: Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.