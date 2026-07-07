Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng". Ảnh: CACC

Trong thông báo của Trường ĐH FPT nêu rõ: Những năm gần đây, ông Nam không tham gia công tác quản lý, hoàn toàn không giảng dạy môn học Lịch sử/Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường. Ông Nguyễn Thành Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2026 và đã nhận quyết định miễn nhiệm.

Trường Đại học FPT khẳng định không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng”. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của nhà trường, nhà trường phản đối quan điểm này.

“Thời gian qua, Trường ĐH FPT đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề Lãnh đạo kiểu cụ Hồ – bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân. Hội đồng Trường đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm. Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ quy định pháp luật, nỗ lực đóng góp cho hoạt động đào tạo nhân lực và tôn trọng các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc” thông báo viết.

Tối 7/7, bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1961) và Trần Việt Anh (SN 1993, cùng trú tại Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.