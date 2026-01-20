Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa trên địa bàn đề nghị phối hợp điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 19/1 tại số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, hai đối tượng gây án mặc áo khoác màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có in dòng chữ Grab màu trắng ở hai bên, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng - đen, biển kiểm soát 77G1-313.12.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa phối hợp kiểm tra trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 19/1, có nhận vận chuyển hoặc giao các mặt hàng là áo khoác và mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, in dòng chữ Grab cho khách hàng hay không. Trường hợp có, công an đề nghị cung cấp thông tin người gửi, người đặt hàng và người nhận hàng.

Sau khi cướp một số tiền lớn, hai đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị nếu phát hiện đối tượng có đặc điểm nghi vấn như trên đến giao dịch, các đơn vị cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp xử lý theo quy định.

Hình ảnh các đối tượng gây án.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/1, hai đối tượng nam giới đến Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Khi vào bên trong phòng giao dịch, hai đối tượng rút ra mỗi người một vật nghi là súng để đe dọa, khống chế nhân viên ngân hàng, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng cướp một số tiền lớn cho vào túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.