Nguyễn Văn Thiên bị cáo buộc đã có hành vi hút thuốc, chỉ đạo đánh người tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City. Sự việc này đã thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Thiên tỏ ra sức khỏe không tốt khi liên tục nôn ói, khiến HĐXX phải tạm nghỉ phiên tòa để các nhân viên y tế chăm sóc bị cáo. Đến 13h10, qua thăm khám, các bác sĩ xác định Nguyễn Văn Thiên tỉnh táo, có thể tự phục hồi, đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa.

Tại phiên tòa chiều nay, vì lý do sức khỏe, bị cáo Thiên được ngồi để trả lời thẩm vấn.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HM

Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, dù suốt quá trình điều tra, xét xử, Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng căn cứ vào lời khai của người làm chứng, của bị cáo Vũ, hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường, file ghi âm lời nói của bị cáo Thiên... phía VKS khẳng định, có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 30-36 tháng tù, Nguyễn Long Vũ 8-14 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Được quyền tự bào chữa, Nguyễn Văn Thiên đưa ra quan điểm cho rằng, việc VKS truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là chưa hợp lý.

Đối đáp lại quan điểm tự bào chữa của Nguyễn Văn Thiên, đại diện VKS nêu: Từ ngày 19/9/2025, trên một số kênh truyền hình đã đăng tải các phóng sự phản ánh vụ việc.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Ảnh: VA

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng lan truyền các clip ghi lại nội dung phản ánh sự bức xúc của người dân, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Do đó, hành vi của bị cáo Thiên và Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo đại diện VKS, việc truy tố bị cáo Nguyễn Văn Thiên là đúng người, đúng tội và không oan sai.

Dù diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại và sau đó được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội, nhưng trong phần thẩm vấn, bị cáo Thiên không thừa nhận nội dung cáo trạng. Thiên cho rằng lúc chủ quán nhắc nhở, bị cáo không tỏ thái độ, không nói qua lại và cũng không chửi bới anh Đ.

Bị cáo cho rằng, nhiều tình tiết trong clip không chính xác. HĐXX giải thích, các hình ảnh trích xuất đều thể hiện rõ ràng, chi tiết, từng mốc thời gian cụ thể. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn phân tích giọng nói của bị cáo trong các file âm thanh thu giữ tại hiện trường và được đưa đi giám định.

HĐXX nhận định, sự việc mà các bị cáo gây ra tạo dư luận xấu trong xã hội. Do vậy, việc truy tố và xét xử các bị cáo là cần thiết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Tại tòa, bị cáo Thiên quanh co, không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Vì vậy, HĐXX không cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Xét hoàn cảnh của bị cáo có bố đang phải chạy thận tại Bệnh viện E nên HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Đối với bị cáo Nguyễn Long Vũ, HĐXX xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có thành tích trong quá trình công tác; tại tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội nên HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo điểm i, s khoản 1, 2 điều 51 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.