Hôm nay (30/1), Tòa án khu vực 3, Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, ở Hà Nội) và Nguyễn Long Vũ (SN 2002, ở Bắc Ninh) ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 BLHS.

Theo cáo buộc, khoảng 14h30 ngày 17/9/2015, bị cáo Thiên và Vũ cùng anh Bùi Đình H. (SN 1998) và hai người khác tên Ngọc và Hùng đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6, khu đô thị Times City, Hà Nội để uống nước, nói chuyện.

Quá trình ngồi uống nước, Thiên lấy tẩu thuốc lá ra đưa cho anh H. Khi anh H. hút thuốc được một lúc thì chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (SN 1997) đứng ở quầy thu ngân nhắc nhóm của Thiên và H. rằng, quy định trong quán không được hút thuốc.

Vì vậy, anh H. đặt tẩu thuốc xuống bàn không hút nữa. Một lúc sau, Thiên cầm tẩu, bật lửa châm thuốc hút thì anh Đ. tiếp tục nhắc: “Nếu mình hút thuốc thì ra bàn ngoài ngồi”, nhưng bị cáo Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Một lúc sau, thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc nên anh Đ. bực tức nhắc lần thứ ba: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”. Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên, quay sang nói với Vũ ra tát nhân viên này.

Nghe Thiên nói, Vũ đang ngồi bên cạnh bèn đứng dậy, đi vào trong quầy thu ngân, tiến đến vị trí anh Đ. đang ngồi, tát vào mặt chủ quán một phát. Bị tấn công bất ngờ, anh Đ. đứng dậy, đẩy Vũ ra thì nhận thêm một phát đấm vào mặt và ngã ra sàn nhà.

Nghe tiếng chửi bới, xô xát ở quầy thu ngân bên trong quán, Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, mặt không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên và nói: “Thôi, thôi, thôi”. Nghe tiếng hô của Thiên, Vũ quay lại ghế tiếp tục ngồi uống nước. Tiếp đó, nhân viên quán là anh Hoàng Gia đi ra bàn của Thiên và Vũ nói: “Quy định của quán là không được hút thuốc trong quán”.

Lúc đó Thiên yêu cầu: “Gọi chủ quán ra đây để giải quyết”, anh Hoàng Gia nói anh Đ. chính là chủ quán thì Thiên không nói gì. Nhóm của Thiên và Vũ ngồi uống nước khoảng 15 phút rồi tất cả đi về.

Không thừa nhận tội

Sau khi sự việc xảy ra, anh Đ. được người nhà đưa đến bệnh viện khám chữa và đến Công an phường Vĩnh Tuy trình báo nội dung sự việc. Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan công an thu giữ 2 USB bên trong có chứa các clip ghi nhận lại nội dung sự việc do mẹ anh Ngô Minh Đ. giao nộp.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Nguyễn Long Vũ thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi đó, bị cáo Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận. Tại tòa, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên tiếp tục phủ nhận hành vi bị cáo buộc và cho rằng nhiều tình tiết trong clip không chính xác.

Thiên khai, hôm xảy ra sự việc, bị cáo dậy sớm đi làm sớm nên hôm đấy rất mệt, không biết ai xô xát với ai. Khi nghe tiếng xô xát bên trong quán và bạn bè bên cạnh nói có đánh nhau, bị cáo giơ tay nói: "Thôi, thôi, thôi" với mục đích không để xảy ra xô xát. Tại tòa, quá trình nghỉ giải lao, bị cáo Nguyễn Văn Thiên tỏ ra sức khỏe không tốt khi liên tục nôn ói.

Về phần mình, Vũ khai: Việc anh Đ. nhắc nhở không hút thuốc trong quán là đúng đắn. Nhưng thời điểm xảy ra vụ án, Thiên tỏ ra bức xúc và có nói với bị cáo: "Mày ra kia tát cho thằng nhân viên mấy phát". Nghe thấy Thiên nói thế, bị cáo đứng dậy tát, đấm anh Đ.

Đối chất với Thiên tại tòa, Vũ thừa nhận: Lý do bị cáo dừng lại không đánh anh Đ. nữa là do Thiên nói: "Thôi, thôi, thôi". Khi đó, bị cáo hiểu là cần dừng lại nên đã dừng tay và quay lại ngồi uống nước. Trước câu hỏi của HĐXX: Nếu không có sự tác động của Thiên, bị cáo có vào đánh anh Đ. không, bị cáo Vũ đáp: "Dạ không ạ".