Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Vũ Đức Việt (35 tuổi), Đinh Hữu Thành (32 tuổi), Nguyễn Thành Giang (38 tuổi), Trần Thanh Nhị (29 tuổi) và Nguyễn Phúc Uy (40 tuổi).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại quán Sonic Beer Garden (đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM). Thời điểm trên, Đinh Hữu Thành có lời lẽ hăm dọa một nữ nhân viên của quán khi đến đây ăn nhậu.

Thấy sự việc căng thẳng, nhân viên bảo vệ đã can thiệp và đưa Thành ra khu vực phía ngoài.

Tuy nhiên, thay vì ra về, mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục leo thang dẫn đến cự cãi và xô xát.

Cụ thể, nhóm 3 nhân viên bảo vệ gồm Giang, Nhị và Uy đã lao vào ẩu đả với 2 thực khách là Việt và Thành ngay trước cửa quán.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Tân Sơn Nhì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời khống chế các đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả 5 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.