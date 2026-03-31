Ngày 31/3, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng về hành vi “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 29/3, đơn vị nhận tin báo của người dân về vụ ẩu đả tại quán Z.D.C trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự, khiến một thanh niên bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Các đối tượng có liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Đến chiều cùng ngày, 12 người liên quan được xác định và mời làm việc; một người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Trong số này, công an bắt giữ Mã Đình Quy (22 tuổi, trú TP Cần Thơ) - nghi phạm chính, đang bị truy nã về các tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích” xảy ra vào tháng 9/2025.

Công an phường làm việc với Mã Đình Quy. Ảnh: CACC

Theo lời khai ban đầu, mâu thuẫn phát sinh từ việc lời qua tiếng lại khi sử dụng rượu bia, sau đó dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, các đối tượng dùng dao tấn công nhau.

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu của các tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.