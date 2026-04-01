Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhan Dưỡng (68 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội) và Ngô Trường Lâm (35 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với hai đối tượng. Ảnh: CA

Trước đó, chiều 28/3, Lâm điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi đến gần giao lộ Lê Trọng Tấn, Lâm bấm còi xin vượt trong lúc ông Nhan Dưỡng đang chạy chậm sát lề.

Sau khi bị vượt, ông Dưỡng đuổi theo, chạy song song với Lâm; hai bên liên tục chửi bới, đe dọa nhau.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ rượt đuổi, ẩu đả trên phố. Ảnh: CA

Khi đến đường Trường Chinh, gần giao lộ Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì), ông Dưỡng điều khiển xe áp sát xe của Lâm. Cả hai sau đó dừng xe, lao vào xô xát, đánh nhau giữa đường.

Vụ việc xảy ra trên phố, thu hút nhiều người hiếu kỳ tụ tập theo dõi, khiến giao thông khu vực ùn tắc.

Diễn biến vụ việc được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp với Công an TPHCM vào cuộc xác minh, đưa hai người về làm việc và đến nay đã khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.