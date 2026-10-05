Chủ sở hữu iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng AT&T tại Mỹ bị mất kết nối đang được Apple hỗ trợ đổi sang thiết bị mới. Hãng xác nhận không có bản cập nhật phần mềm nào có thể khôi phục những chiếc máy đã bị ảnh hưởng.

Việc Apple nhanh chóng đưa ra phương án đổi máy cho người dùng iPhone 18 Pro Max bị mất kết nối là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, việc thay thế thiết bị trở thành giải pháp duy nhất cũng cho thấy một vấn đề đáng lo ngại.

Theo những thông tin hiện có, đây dường như không phải sự cố mà một bản cập nhật phần mềm thông thường có thể xử lý, trong khi các đối thủ như Galaxy S26 Ultra chưa ghi nhận tình trạng tương tự trên mạng AT&T.

Trên một chiếc iPhone 18 Pro Max không bị ảnh hưởng, thanh trạng thái hiển thị các vạch sóng và biểu tượng 5G thay vì dòng chữ SOS. Ảnh: PhoneArena

Bản cập nhật iPhone 18 Pro Max chỉ ngăn lỗi mới, không cứu được máy đã mất sóng

Như đã đưa tin khi sự cố SOS đầu tiên xuất hiện, từ cuối tháng 9, nhiều người dùng iPhone 18 Pro Max bắt đầu đăng tải phản ánh về việc thiết bị đột ngột chuyển sang chế độ SOS khi sử dụng mạng AT&T.

Khi đó, điện thoại không thể thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn hoặc sử dụng dữ liệu di động.

AT&T là bên đầu tiên thừa nhận sự cố. Đến ngày 2/10, Apple chính thức xác nhận vấn đề trong một tuyên bố gửi báo chí.

Apple cho biết họ đã xác định một lỗi ảnh hưởng đến số lượng nhỏ người dùng iPhone 18 Pro Max trên mạng AT&T, khiến thiết bị có thể mất dịch vụ và không thể thực hiện cuộc gọi.

Hãng đã phát hành iOS 27.0.1 vào đầu tuần và khuyến nghị tất cả người dùng iPhone 18 Pro Max nhanh chóng cập nhật.

Apple đồng thời phát hành bản cập nhật cài đặt nhà mạng, với mục tiêu kết hợp hai bản cập nhật để ngăn sự cố tiếp tục xảy ra.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Apple lựa chọn từ ngữ. iOS 27.0.1, được phát hành ngày 28/9, cùng bản cập nhật cài đặt nhà mạng AT&T phát hành ngày 2/10 đều nhằm ngăn những trường hợp mất kết nối mới xảy ra.

Nhưng với những chiếc iPhone đã rơi vào tình trạng SOS, hai bản cập nhật này không thể khôi phục dịch vụ. Những thiết bị đó buộc phải được thay thế.

Apple hiện cho biết sự cố chỉ được ghi nhận trên iPhone 18 Pro Max sử dụng mạng AT&T. Người dùng có thể liên hệ trực tiếp với Apple hoặc AT&T để yêu cầu đổi máy.

Vì sao iPhone 18 Pro Max phải đổi cả máy mới nếu lỗi liên quan đến phần mềm?

Apple vẫn chưa công bố nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố. Đây lại chính là chi tiết đáng quan tâm nhất, bởi cách hãng khắc phục phần nào cho thấy bản chất của vấn đề.

Thông thường, nếu nguyên nhân đến từ một thiết lập mạng hoặc lỗi phần mềm, Apple có thể đảo ngược thay đổi bằng một bản cập nhật khác. Đây cũng là cách những sự cố tương tự trên smartphone thường được xử lý.

Thế nhưng trong trường hợp này, Apple khẳng định một thiết bị đã bị ảnh hưởng không thể được khôi phục chỉ bằng phần mềm.

Điều đó khiến nhiều khả năng vấn đề liên quan đến một thành phần hoặc trạng thái bên trong máy mà hệ điều hành không còn khả năng can thiệp.

Một nghi vấn dễ được đặt ra là modem.

Tại Mỹ, iPhone 18 Pro Max là mẫu iPhone mới duy nhất sử dụng modem Snapdragon X80 của Qualcomm.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro, iPhone Duo và iPhone 18 Pro Max bán tại các thị trường bên ngoài Mỹ đều sử dụng modem C2 do Apple phát triển.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy Snapdragon X80 là nguyên nhân gây lỗi. Apple cũng chưa trực tiếp đề cập đến modem Qualcomm trong tuyên bố của mình.

Việc hiểu rõ hai bản cập nhật mà Apple vừa phát hành cũng rất quan trọng. Bản cập nhật iOS thay đổi phần mềm của toàn bộ thiết bị, trong khi bản cập nhật cài đặt nhà mạng có quy mô nhỏ hơn, chủ yếu điều chỉnh các thiết lập kết nối mạng.

Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, loại cập nhật này có thể cải thiện khả năng kết nối hoặc bổ sung hỗ trợ cho các tính năng như 5G và Wi-Fi Calling.

Bản cập nhật cài đặt nhà mạng thường được cài đặt chỉ trong chưa đầy một phút và người dùng có thể nhận được thông báo tự động. Cả hai đều có khả năng thay đổi cách iPhone hoạt động trong tương lai, đó là lý do Apple triển khai chúng cùng nhau.

Nhưng theo chính Apple, chúng không thể khôi phục những chiếc iPhone đã bị mắc kẹt ở chế độ SOS.

Apple từng gặp sự cố mạng trên iPhone, nhưng lần này nghiêm trọng hơn

Đây không phải lần đầu một thế hệ iPhone mới gặp vấn đề khi kết nối với mạng di động.

iPhone XS từng ghi nhận nhiều phàn nàn về kết nối vào năm 2018, trong đó một phần nguyên nhân đến từ lỗi phần mềm Wi-Fi. Năm 2022, iPhone 14 Pro gặp vấn đề khi kết nối với mạng 5G nhanh nhất của Verizon.

Các sự cố kết nối di động trên iPhone 17 Pro năm ngoái cũng phần lớn được cho là bắt nguồn từ phần mềm.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max đang tạo ra một tiền lệ đáng chú ý: đây là trường hợp Apple thừa nhận ngay từ đầu rằng phần mềm không thể sửa chữa những thiết bị đã bị ảnh hưởng.

Nếu đang sử dụng iPhone 18 Pro hoặc dự định mua iPhone Duo khi sản phẩm mở bán ngày 23/10, người dùng hiện không có nhiều lý do để lo lắng.

Hai mẫu máy này sử dụng modem C2 và chưa có mẫu iPhone nào khác được xác định bị ảnh hưởng.

Ở thời điểm này, sự cố dường như chỉ liên quan đến một mẫu iPhone cụ thể trên một nhà mạng cụ thể.

Apple xứng đáng được ghi nhận vì đã hành động tương đối nhanh. Chỉ khoảng một tuần sau khi các báo cáo bắt đầu xuất hiện, hãng đã xác nhận sự cố và lựa chọn đổi máy cho những thiết bị bị ảnh hưởng, thay vì yêu cầu khách hàng tiếp tục chờ một bản vá.

Đây là cách xử lý hợp lý đối với một chiếc smartphone có giá khởi điểm 1.299 USD, nhưng lại không thể thực hiện cuộc gọi.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)