Những thông tin rò rỉ mới nhất về razr flex, bao gồm thông số kỹ thuật và hình ảnh dựng, cho thấy Motorola có thể đã tìm được công thức khá phù hợp cho xu hướng điện thoại gập nhỏ gọn, sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh với iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8.

Rò rỉ hình ảnh Motorola razr flex. Ảnh: Android Headlines

Motorola razr flex: cấu hình cận cao cấp nhưng tập trung vào thiết kế

Không lâu sau khi Apple công bố iPhone Duo, Motorola đã hé lộ ý tưởng riêng về một mẫu smartphone màn hình gập kiểu hộ chiếu.

Ban đầu, đoạn video giới thiệu ngắn chỉ cho thấy thoáng qua một thiết bị có ngoại hình giống phiên bản thu nhỏ của Razr Fold.

Theo các thông tin mới, thiết bị này được Motorola phát triển với tên gọi nội bộ “razr flex” và có tên mã “Parker”. Đây sẽ là bước đi mới của hãng trong cuộc đua smartphone màn hình gập kiểu sách có kích thước ngắn và rộng.

Motorola bắt đầu tham gia thị trường điện thoại gập từ năm 2020 với dòng Razr dạng vỏ sò.

Đến tháng 4 năm nay, hãng giới thiệu mẫu điện thoại gập dạng sách đầu tiên mang tên Motorola Razr Fold.

Giờ đây, Motorola tiếp tục thử nghiệm một kiểu thiết kế khác, hướng đến một thiết bị có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng vẫn giữ màn hình lớn khi mở.

Về cấu hình, razr flex được cho là sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 tiêu chuẩn của Qualcomm, đi kèm 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong.

Máy có thể được trang bị viên pin 5.000 mAh và hỗ trợ sạc không dây Qi2 với công suất 25W.

Thiết bị dự kiến đạt đồng thời chuẩn chống nước và bụi IP48 cùng IP49, cài sẵn Android 17 và sở hữu hệ thống camera kép 50MP ở mặt sau.

(Video ngắn giới thiệu Motorola razr flex. Nguồn: Motorola/ X)

Nhìn trên bảng thông số, razr flex nằm trong nhóm smartphone cận cao cấp thay vì chạy đua cấu hình với những mẫu flagship đắt tiền nhất.

Tuy nhiên, với điện thoại màn hình gập nhỏ gọn, thông số phần cứng không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hút. Thiết kế, kích thước và trải nghiệm cầm nắm mới là những điểm Motorola muốn tập trung.

Nhỏ gọn hơn iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8

Điểm đáng chú ý nhất của razr flex nằm ở kích thước. Những hình ảnh dựng bị rò rỉ cho thấy mẫu máy này có thể dễ dàng bỏ túi hơn cả iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8.

Motorola razr flex nhỏ gọn hơn cả iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8. Ảnh: Android Headlines

Theo nguồn tin, razr flex sẽ sở hữu màn hình bên trong 6,92 inch với tần số quét lên tới 165 Hz, trong khi màn hình ngoài có kích thước 4,97 inch.

Cả hai màn hình đều nhỏ hơn màn hình trên những mẫu điện thoại gập tương ứng của Apple và Samsung.

Khi mở ra, razr flex có kích thước khoảng 110 x 149 x 5,8mm. Khi gập lại, máy còn 110 x 76 x 12,6mm.

Những con số này cho thấy Motorola đang theo đuổi một thiết bị ngắn và hẹp hơn đáng kể so với các đối thủ.

Trong khi đó, iPhone Duo có kích thước 117,8 x 164,6 x 5,2mm khi mở và 117,8 x 84,1 x 11,3mm khi gập.

Galaxy Z Fold 8 có kích thước 123,9 x 161,4 x 4,5mm khi mở và 123,9 x 81,9 x 9,7mm khi đóng.

Như vậy, razr flex ngắn và hẹp hơn cả iPhone Duo lẫn Galaxy Z Fold 8, dù phải đánh đổi bằng độ dày lớn hơn khi gập lại.

Trọng lượng cũng là một điểm đáng chú ý. Với khoảng 215g, razr flex nhẹ hơn đáng kể so với iPhone Duo, vốn nặng 254g.

Tuy nhiên, máy vẫn nặng hơn Galaxy Z Fold 8 với trọng lượng khoảng 201g.

Motorola được cho là sẽ cung cấp razr flex với hai tùy chọn màu PANTONE Coriander và PANTONE Dark Botanical Garden. Hãng có thể chính thức công bố sản phẩm vào giữa tháng 12.

Thiết kế ngắn và rộng có thể trở thành lợi thế

Motorola razr flex có thể không vượt qua các đối thủ ở mọi tiêu chí, nhưng kích thước nhỏ gọn là yếu tố giúp sản phẩm tạo khác biệt.

Với chiều ngang vừa phải và chiều cao thấp hơn, thiết bị có thể mang lại cảm giác cầm bằng một tay tự nhiên hơn.

Motorola razr flex sẽ không phải là thiết bị gập nhỏ gọn mỏng nhất. Ảnh: Android Headlines

Thay vì tạo cảm giác giống một chiếc máy tính bảng có thể gập lại thành một chiếc điện thoại với hình dáng khá đặc biệt, razr flex hướng tới trải nghiệm giống một chiếc điện thoại gập dạng sách thu nhỏ.

Đây cũng chính là điểm khiến thiết kế của Motorola trở nên đáng chú ý. Smartphone màn hình gập ngày càng lớn, nhưng không phải người dùng nào cũng muốn mang theo một thiết bị có kích thước gần bằng máy tính bảng.

Dù vậy, cần lưu ý rằng những hình ảnh dựng bị rò rỉ có thể chưa phản ánh hoàn toàn thiết kế cuối cùng.

Một số chi tiết, đặc biệt là phần viền màn hình, có thể đã được chỉnh sửa theo hướng lý tưởng hóa.

Nguồn tin cho rằng bốn cạnh viền của màn hình sẽ có độ dày đồng đều, nhưng hình ảnh dựng chưa chắc thể hiện chính xác tỷ lệ thực tế.

Mỗi khi smartphone màn hình gập kiểu ngắn và rộng xuất hiện, người dùng lại nhớ đến những mẫu điện thoại nhỏ gọn từng được yêu thích như iPhone mini.

Apple hiện chưa có dấu hiệu đưa dòng mini trở lại, nhưng razr flex có thể trở thành một lựa chọn mới cho nhóm khách hàng muốn điện thoại nhỏ hơn mà không phải từ bỏ lợi ích của màn hình lớn.

Nếu các thông số rò rỉ là chính xác, Motorola đang tìm cách dung hòa hai nhu cầu tưởng như đối lập: một chiếc điện thoại đủ nhỏ để sử dụng hàng ngày bằng một tay và một màn hình đủ lớn để phục vụ công việc, giải trí khi mở ra.

Đây có thể là hướng đi đáng chú ý trong thị trường smartphone màn hình gập, vốn lâu nay chủ yếu cạnh tranh bằng việc tăng kích thước màn hình, giảm độ dày hoặc nâng cấp cấu hình.

(Theo PhoneArena)