Vũ khí laser hoạt động như thế nào? Vũ khí laser hoạt động bằng cách phát ra chùm tia ánh sáng có năng lượng rất cao, tập trung vào một điểm nhỏ trên mục tiêu. Khi năng lượng hội tụ đủ lớn, nhiệt độ tại điểm đó có thể tăng lên hàng nghìn độ C, khiến vật liệu bị đốt cháy, nóng chảy hoặc phá hủy. Một hệ thống vũ khí laser thường gồm: Nguồn điện công suất lớn

Bộ phát tia laser

Hệ thống khóa và theo dõi mục tiêu Do tia laser di chuyển với tốc độ ánh sáng (~300.000 km/s), nên gần như không có độ trễ khi tấn công.

Công nghệ vũ khí laser Ưu điểm vũ khí laser Công nghệ vũ khí laser có tốc độ tấn công gần như tức thời, độ chính xác rất cao và chi phí mỗi lần bắn thấp do chỉ tiêu tốn điện năng. Ngoài ra, hệ thống này không tạo khói hay tiếng nổ lớn, giúp giảm khả năng bị phát hiện trên chiến trường. Hạn chế hiện tại Vũ khí laser vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường như mưa, sương mù hoặc bụi. Đồng thời, hệ thống yêu cầu nguồn điện lớn và hiệu quả giảm khi khoảng cách tăng hoặc gặp mục tiêu có lớp bảo vệ tốt. Ứng dụng thực tế Hiện nay, công nghệ laser được sử dụng để tiêu diệt UAV, rocket, xuồng nhỏ và gây nhiễu cảm biến quang học. Triển vọng phát triển Trong tương lai, công nghệ vũ khí laser sẽ được nâng cấp công suất để đánh chặn tên lửa và tích hợp rộng rãi trên tàu chiến, xe tăng và máy bay.

LaWS – US Navy Laser Weapon System là hệ thống vũ khí laser đầu tiên của Mỹ được triển khai thực tế trên tàu chiến. Ưu điểm vũ khí laser LaWS có chi phí mỗi lần bắn rất thấp và khả năng tiêu diệt UAV, xuồng nhỏ gần như tức thời, giúp tiết kiệm đáng kể so với tên lửa đánh chặn. Hạn chế hiện tại Công suất khoảng 30 kW khiến hệ thống chủ yếu hiệu quả với mục tiêu nhỏ và tầm gần. Ứng dụng thực tế LaWS từng được triển khai trên tàu USS Ponce để tiêu diệt UAV và các mối đe dọa tốc độ thấp trên biển. Triển vọng phát triển LaWS đóng vai trò nền tảng, mở đường cho các hệ thống laser công suất cao hơn trong tương lai. Hình vẽ miêu tả đặc điểm của Hệ thống LaWS.

Peresvet (Nga) Peresvet laser weapon là hệ thống laser chiến lược của Nga, với nhiều thông tin vẫn được giữ bí mật. Ưu điểm vũ khí laser Peresvet được cho là có khả năng gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa cảm biến quang học và hệ thống trinh sát, mở rộng vai trò của laser sang chiến tranh điện tử. Hạn chế hiện tại Thông số kỹ thuật không được công bố, khiến việc đánh giá hiệu quả thực tế còn hạn chế. Ứng dụng thực tế Hệ thống được cho là đã triển khai trong các đơn vị quân sự Nga nhằm bảo vệ mục tiêu chiến lược. Triển vọng phát triển Peresvet có thể trở thành một phần trong hệ thống phòng thủ chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến không gian và trinh sát. Hệ thống laser Peresvet của Nga. Ảnh: Sputnik