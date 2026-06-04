Vũ khí laser hoạt động như thế nào?
Vũ khí laser hoạt động bằng cách phát ra chùm tia ánh sáng có năng lượng rất cao, tập trung vào một điểm nhỏ trên mục tiêu. Khi năng lượng hội tụ đủ lớn, nhiệt độ tại điểm đó có thể tăng lên hàng nghìn độ C, khiến vật liệu bị đốt cháy, nóng chảy hoặc phá hủy.
Một hệ thống vũ khí laser thường gồm:
- Nguồn điện công suất lớn
- Bộ phát tia laser
- Hệ thống khóa và theo dõi mục tiêu
Do tia laser di chuyển với tốc độ ánh sáng (~300.000 km/s), nên gần như không có độ trễ khi tấn công.
Công nghệ vũ khí laser
Ưu điểm vũ khí laser
Công nghệ vũ khí laser có tốc độ tấn công gần như tức thời, độ chính xác rất cao và chi phí mỗi lần bắn thấp do chỉ tiêu tốn điện năng. Ngoài ra, hệ thống này không tạo khói hay tiếng nổ lớn, giúp giảm khả năng bị phát hiện trên chiến trường.
Hạn chế hiện tại
Vũ khí laser vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường như mưa, sương mù hoặc bụi. Đồng thời, hệ thống yêu cầu nguồn điện lớn và hiệu quả giảm khi khoảng cách tăng hoặc gặp mục tiêu có lớp bảo vệ tốt.
Ứng dụng thực tế
Hiện nay, công nghệ laser được sử dụng để tiêu diệt UAV, rocket, xuồng nhỏ và gây nhiễu cảm biến quang học.
Triển vọng phát triển
Trong tương lai, công nghệ vũ khí laser sẽ được nâng cấp công suất để đánh chặn tên lửa và tích hợp rộng rãi trên tàu chiến, xe tăng và máy bay.
LaWS – US Navy
Laser Weapon System là hệ thống vũ khí laser đầu tiên của Mỹ được triển khai thực tế trên tàu chiến.
Ưu điểm vũ khí laser
LaWS có chi phí mỗi lần bắn rất thấp và khả năng tiêu diệt UAV, xuồng nhỏ gần như tức thời, giúp tiết kiệm đáng kể so với tên lửa đánh chặn.
Hạn chế hiện tại
Công suất khoảng 30 kW khiến hệ thống chủ yếu hiệu quả với mục tiêu nhỏ và tầm gần.
Ứng dụng thực tế
LaWS từng được triển khai trên tàu USS Ponce để tiêu diệt UAV và các mối đe dọa tốc độ thấp trên biển.
Triển vọng phát triển
LaWS đóng vai trò nền tảng, mở đường cho các hệ thống laser công suất cao hơn trong tương lai.
Peresvet (Nga)
Peresvet laser weapon là hệ thống laser chiến lược của Nga, với nhiều thông tin vẫn được giữ bí mật.
Ưu điểm vũ khí laser
Peresvet được cho là có khả năng gây nhiễu hoặc vô hiệu hóa cảm biến quang học và hệ thống trinh sát, mở rộng vai trò của laser sang chiến tranh điện tử.
Hạn chế hiện tại
Thông số kỹ thuật không được công bố, khiến việc đánh giá hiệu quả thực tế còn hạn chế.
Ứng dụng thực tế
Hệ thống được cho là đã triển khai trong các đơn vị quân sự Nga nhằm bảo vệ mục tiêu chiến lược.
Triển vọng phát triển
Peresvet có thể trở thành một phần trong hệ thống phòng thủ chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến không gian và trinh sát.
HELIOS (Mỹ)
HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) là hệ thống vũ khí laser tích hợp khả năng tấn công và trinh sát quang học.
Ưu điểm vũ khí laser
HELIOS nổi bật với công suất laser khoảng 60 kW trở lên, cho phép vô hiệu hóa mục tiêu từ xa với độ chính xác cao. Hệ thống có tốc độ tấn công gần như tức thời (tốc độ ánh sáng), giúp phản ứng nhanh trước các mối đe dọa như UAV. Chi phí mỗi lần khai hỏa rất thấp, chỉ tính bằng điện năng, thay vì hàng trăm nghìn USD cho một tên lửa, giúp tối ưu vận hành dài hạn.
Hạn chế hiện tại
Vẫn chịu ảnh hưởng bởi môi trường và yêu cầu nguồn điện lớn.
Ứng dụng thực tế
Được triển khai trên tàu chiến Mỹ để phòng thủ trước UAV, xuồng nhỏ và hỗ trợ tác chiến điện tử.
Triển vọng phát triển
HELIOS được xem là bước tiến quan trọng, tiến gần hơn tới việc đưa vũ khí laser vào sử dụng rộng rãi trong quân sự.