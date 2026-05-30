Trong bối cảnh Ukraine phải tiết kiệm nghiêm ngặt đạn tên lửa phòng không đắt đỏ, một hệ thống nội địa đang dần trở thành “lá chắn vô hình” hiệu quả và tiết kiệm nhất: hệ thống tác chiến điện tử (EW) Lima thế hệ mới do Tập đoàn Cascade Systems phát triển. Không bắn hạ mục tiêu bằng sức nổ, EW Lima sử dụng công nghệ gây nhiễu và làm giả tín hiệu định vị vệ tinh để khiến drone Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và bom lượn Nga lệch hướng hàng kilomet, rơi xuống đất trống thay vì đánh trúng mục tiêu. Hãy cùng mổ xẻ cuộc cách mạng công nghệ quân sự giá rẻ nhưng mang lại hiệu suất không tưởng này của lực lượng vũ trang Ukraine.

Nguyên lý hoạt động cốt lõi của EW Lima: Từ gây nhiễu đến spoofing tinh vi

Theo politico.eu, EW Lima không phải là trạm gây nhiễu điện tử truyền thống. Hệ thống sử dụng digital jamming - sự kết hợp giữa gây nhiễu mạnh (jamming), làm giả tín hiệu (spoofing) và tấn công thông tin mạng vào bộ thu định vị của đối phương.

Cụ thể, EW Lima tạo ra các trường nhiễu mạnh nhằm làm gián đoạn tín hiệu GNSS (GPS, GLONASS và các hệ thống vệ tinh khác) mà vũ khí Nga phụ thuộc.

Khi tín hiệu vệ tinh bị chặn hoàn toàn, tên lửa hoặc drone chuyển sang chế độ dẫn đường quán tính (INS). Tuy nhiên, độ chính xác của INS giảm nhanh chóng: sai lệch khoảng 2 km cho mỗi 100 km quãng đường bay.

EW Lima đẩy sai lệch này lên mức cao hơn bằng cách thay thế tọa độ giả, khiến mục tiêu “tin” rằng mình đang ở vị trí hoàn toàn khác, ví dụ như ở Peru và bay lệch hẳn khỏi mục tiêu thực.

Theo politico.eu, hệ thống EW Lima còn tạo ra “vùng chết” (dead zone) rộng lớn, nơi drone mất hoàn toàn định vị. Nhờ phạm vi bao phủ lớn, chỉ cần mạng lưới 30-100 thiết bị Lima là có thể bảo vệ toàn bộ một thành phố lớn.

Các đơn vị được triển khai cố định hoặc linh hoạt, tích hợp dễ dàng vào hệ thống phòng không nhiều tầng.

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Lima Ukraine khiến tên lửa Nga ‘nghĩ mình đang ở Peru’ và bay lệch hàng kilomet. Ảnh: limaew.com

Lima Quant - phiên bản nâng cấp đối phó Kometa

Đầu năm 2025, Nga trang bị anten thu tín hiệu có kiểm soát Kometa (CRPAs) cải tiến lên drone và tên lửa. Anten này giúp vũ khí duy trì kết nối vệ tinh ổn định ngay cả dưới nhiễu mạnh, khiến các hệ thống EW Ukraine trước đó (kể cả Lima phiên bản cũ) giảm hiệu quả rõ rệt.

Đội ngũ Cascade Systems và Night Watch đã dành ba tháng sống trong phòng thí nghiệm để phân tích và phá giải. Kết quả là Lima Quant - phiên bản mới kết hợp spoofing truyền thống với tín hiệu tần số cao mới được thiết kế đặc biệt để làm rối loạn anten Kometa.

Theo nhà phát triển, Lima Quant là hệ thống duy nhất trên thế giới hiện nay có khả năng triệt tiêu Kometa ở khoảng cách lên đến 50 km, ảnh hưởng đến bom lượn ở khoảng cách trên 100 km và tên lửa hành trình, đạn đạo ở khoảng cách xa hơn.

Theo forbes.com, phiên bản này tiếp tục được tinh chỉnh liên tục dựa trên dữ liệu thực chiến: phân tích các vụ rơi, điều chỉnh tần số và phương án triển khai.

Thông số kỹ thuật và hiệu quả thực chiến

Mỗi hệ thống EW Lima có giá thành sản xuất khoảng 58.000 euro (tùy phiên bản, tối đa khoảng 3 triệu hryvnia). Để bảo vệ một thành phố lớn cần đầu tư khoảng 5 triệu euro, tương đương chi phí của một quả tên lửa Patriot PAC-3. Đến nay, Cascade Systems đã cung cấp hơn 400 hệ thống cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo politico.eu, hệ thống bắt đầu được đơn vị Night Watch thử nghiệm từ tháng 2/2023, với 5 đơn vị đầu tiên triển khai gần Kharkiv và Zaporizhzhia.

Cuộc thử nghiệm chiến đấu đầu tiên ngày 9/3/2023 đã vô hiệu hóa 9 tên lửa hành trình và một UAV Granat. Đến tháng 7/2024 được triển khai rộng rãi, tháng 10/2025 mở rộng bảo vệ hạ tầng dân sự.

Theo công ty, trong 18 tháng qua Lima đã gây nhiễu hơn 20.500 drone Geranium/Shahed và làm lệch hướng hàng chục tên lửa đạn đạo, hành trình.

Riêng Quý I/2026, hệ thống EW Lima góp phần vô hiệu hóa 26 tên lửa Kinzhal. Ngay cả với bom lượn UMPK, EW Lima làm giảm đáng kể độ chính xác: lệch chỉ 20 mét cũng đủ để mục tiêu sống sót.

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) do Ukraine chế tạo cho thấy hiệu quả cao trên chiến trường. Ảnh: limaew.com

Ưu điểm, hạn chế và ý nghĩa chiến lược

Theo pravda.com.ua, EW Lima mang lại lợi thế kinh tế rõ rệt: chi phí thấp, phạm vi rộng, không tiêu hao đạn dược. Nó bổ sung hoàn hảo cho phòng không động lực (kinetic), giảm tải cho hệ thống Patriot, NASAMS hay SAMP/T.

Tuy nhiên, EW Lima cũng có rủi ro: vũ khí bị lệch vẫn rơi xuống đất và có thể gây thiệt hại ở khu vực khác, dù ít hơn so với trúng mục tiêu trực tiếp.

EW Lima thể hiện rõ tinh thần đổi mới của Ukraine: bắt đầu từ nguyên mẫu 2022 bằng vốn tự có hơn 2 triệu USD, vượt qua hoài nghi ban đầu để nhận hợp đồng nhà nước.

Đây là minh chứng cho cuộc chiến công nghệ không ngừng: Nga nâng cấp Kometa, Ukraine ra Lima Quant, Nga sẽ tiếp tục thích nghi.

EW Lima không phải là “vũ khí thần kỳ” thay thế hoàn toàn phòng không truyền thống, nhưng nó đang thay đổi cục diện kinh tế chiến tranh.

Với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa đánh chặn interceptor (interceptor - tên lửa đánh chặn là loại tên lửa được thiết kế đặc biệt để phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mối đe dọa trên không trước khi chúng chạm tới mục tiêu), hệ thống EW Lima giúp Ukraine kéo dài khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone và tên lửa.

Trong tương lai, sự phát triển tiếp tục của EW Lima và các hệ thống EW tương tự có thể trở thành mô hình cho nhiều quốc gia đối mặt với mối đe dọa bất đối xứng từ trên không.

(Theo politico.eu, forbes.com, pravda.com.ua, Cascade Systems)