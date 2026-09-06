Vũ khí siêu vượt âm là gì? Vũ khí siêu vượt âm là một loại vũ khí quân sự có khả năng di chuyển với tốc độ cực cao, vượt qua Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) và duy trì tốc độ đó trong một khoảng thời gian đáng kể. Để dễ hình dung, Mach 5 tương đương khoảng 6.174 km/h hoặc 1,7 km/giây. Điểm khác biệt cốt lõi của vũ khí siêu vượt âm so với tên lửa đạn đạo thông thường không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở khả năng cơ động. Tên lửa đạn đạo bay theo một quỹ đạo hình parabol có thể dự đoán được, đưa chúng ra khỏi bầu khí quyển rồi quay trở lại. Trong khi đó, vũ khí siêu vượt âm bay trong bầu khí quyển ở độ cao thấp hơn nhiều và có thể thay đổi hướng bay liên tục, khiến việc theo dõi và đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Sự phát triển của vũ khí siêu vượt âm đã trở thành một cuộc đua công nghệ nóng bỏng giữa các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới trong những năm gần đây. Tiêm kích MiG-31 trang bị tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga. Ảnh: Sputnik

Phân loại vũ khí siêu vượt âm Tên lửa hành trình siêu vượt âm (HCM) Tên lửa hành trình siêu vượt âm hoạt động tương tự như tên lửa hành trình truyền thống nhưng được trang bị động cơ phản lực đặc biệt (thường là scramjet), cho phép chúng đạt và duy trì tốc độ siêu vượt âm trong suốt hành trình bay. Chúng bay trong bầu khí quyển ở độ cao tương đối thấp, có thể điều chỉnh hướng bay để tránh hệ thống phòng thủ và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao. Tên lửa hành trình siêu vượt âm Changjian-1000 (CJ-1000). Ảnh: LONGSHI Chino Aviation Photography Phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) Phương tiện lướt siêu vượt âm được phóng lên không gian bằng một tên lửa đẩy thông thường, tương tự như đầu đạn của tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, thay vì rơi tự do theo quỹ đạo dự đoán, HGV tách khỏi tên lửa đẩy ở rìa bầu khí quyển và "lướt" trở lại mục tiêu. Trong quá trình lướt, chúng có thể thực hiện các thao tác cơ động phức tạp, thay đổi độ cao và hướng bay liên tục, khiến việc dự đoán đường đi của chúng gần như không thể. Tên lửa DF-17 công nghệ HGV, tốc độ Mach 10, tầm bắn 2.500km, khiến mọi lá chắn phòng thủ "bó tay". Ảnh: PLA