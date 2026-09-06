Vũ khí siêu vượt âm là gì?
Vũ khí siêu vượt âm là một loại vũ khí quân sự có khả năng di chuyển với tốc độ cực cao, vượt qua Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh) và duy trì tốc độ đó trong một khoảng thời gian đáng kể. Để dễ hình dung, Mach 5 tương đương khoảng 6.174 km/h hoặc 1,7 km/giây.
Điểm khác biệt cốt lõi của vũ khí siêu vượt âm so với tên lửa đạn đạo thông thường không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở khả năng cơ động. Tên lửa đạn đạo bay theo một quỹ đạo hình parabol có thể dự đoán được, đưa chúng ra khỏi bầu khí quyển rồi quay trở lại. Trong khi đó, vũ khí siêu vượt âm bay trong bầu khí quyển ở độ cao thấp hơn nhiều và có thể thay đổi hướng bay liên tục, khiến việc theo dõi và đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.
Sự phát triển của vũ khí siêu vượt âm đã trở thành một cuộc đua công nghệ nóng bỏng giữa các cường quốc quân sự hàng đầu thế giới trong những năm gần đây.
Phân loại vũ khí siêu vượt âm
Tên lửa hành trình siêu vượt âm (HCM)
Tên lửa hành trình siêu vượt âm hoạt động tương tự như tên lửa hành trình truyền thống nhưng được trang bị động cơ phản lực đặc biệt (thường là scramjet), cho phép chúng đạt và duy trì tốc độ siêu vượt âm trong suốt hành trình bay. Chúng bay trong bầu khí quyển ở độ cao tương đối thấp, có thể điều chỉnh hướng bay để tránh hệ thống phòng thủ và tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.
Phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV)
Phương tiện lướt siêu vượt âm được phóng lên không gian bằng một tên lửa đẩy thông thường, tương tự như đầu đạn của tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, thay vì rơi tự do theo quỹ đạo dự đoán, HGV tách khỏi tên lửa đẩy ở rìa bầu khí quyển và "lướt" trở lại mục tiêu. Trong quá trình lướt, chúng có thể thực hiện các thao tác cơ động phức tạp, thay đổi độ cao và hướng bay liên tục, khiến việc dự đoán đường đi của chúng gần như không thể.
Tại sao vũ khí siêu vượt âm lại khó bị đánh chặn?
Tốc độ cực cao
Yếu tố rõ ràng nhất là tốc độ. Với tốc độ Mach 5 trở lên, vũ khí siêu vượt âm di chuyển nhanh đến mức các hệ thống radar hiện có gặp khó khăn trong việc phát hiện, theo dõi và tính toán quỹ đạo.
Ngay cả khi được phát hiện, thời gian từ lúc phát hiện đến lúc va chạm mục tiêu là cực kỳ ngắn, chỉ vài phút hoặc thậm chí vài chục giây, không đủ để hệ thống phòng thủ phản ứng.
Khả năng cơ động linh hoạt
Không giống như tên lửa đạn đạo bay theo quỹ đạo cố định, vũ khí siêu vượt âm có thể thay đổi hướng bay, độ cao và tốc độ liên tục. Điều này khiến việc dự đoán đường đi của chúng trở nên bất khả thi đối với các hệ thống phòng thủ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu có quỹ đạo dự đoán được.
Độ cao bay và quỹ đạo khó đoán
Vũ khí siêu vượt âm bay trong bầu khí quyển ở độ cao thấp hơn, nhưng vẫn cao hơn máy bay thông thường và có thể thay đổi quỹ đạo liên tục. Điều này khiến chúng nằm ngoài tầm hoạt động tối ưu của nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao, đồng thời khó bị radar mặt đất phát hiện do đường chân trời.
Thời gian phản ứng cực ngắn
Sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và quỹ đạo khó đoán rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng của bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Các hệ thống phòng thủ hiện đại cần thời gian để phát hiện, phân tích mối đe dọa, đưa ra quyết định và phóng tên lửa đánh chặn. Với vũ khí siêu vượt âm, khoảng thời gian này bị thu hẹp đến mức không thể chấp nhận được, khiến việc đánh chặn trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi.