Theo trang tin quân sự TWZ, tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức vào đầu tuần này đã giới thiệu mẫu tàu khinh hạm mới mang tên GMF 140, được thiết kế với mục đích xuất khẩu cho Mỹ và các đồng minh NATO.

GMF 140 dài khoảng 140m, lượng giãn nước trên 6.600 tấn, thuộc nhóm khinh hạm cỡ lớn và tiệm cận phân khúc tàu khu trục hạng nhẹ. Về cơ bản, GMF 140 ở cùng phân khúc với khinh hạm lớp Constellation của Mỹ, lớp Type 26 của Anh hay lớp FREMM do Pháp - Italia phát triển.

"Kích thước này tạo đủ không gian và công suất điện để tích hợp các hệ thống radar cỡ lớn. Đây là yếu tố quan trọng giúp con tàu đáp ứng được nhu cầu tác chiến phòng không hiện đại, nơi tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo ngày càng phổ biến", đại diện Rheinmetall cho biết.

Khinh hạm GMF 140 của Đức. Ảnh: TWZ

Một trong những điểm nổi bật của GMF 140 là khả năng tích hợp các hệ thống chiến đấu và cảm biến do Mỹ phát triển. Khinh hạm này có thể vận hành trên nền tảng của hệ thống phòng thủ AEGIS hoặc CMS330. Tàu chiến này cũng được trang bị 64 ống phóng thẳng đứng Mk 41, cho phép triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau tùy theo nhiệm vụ.

Theo giới quan sát, nếu sử dụng toàn bộ ống phóng cho nhiệm vụ phòng không, GMF 140 có thể mang tối đa 256 tên lửa Evolved Sea Sparrow (ESSM) nhờ cấu hình 4 tên lửa trong mỗi ống phóng. Tuy nhiên, cấu hình tác chiến thông thường sẽ kết hợp các loại tên lửa phòng không tầm xa và tên lửa hành trình Tomahawk, qua đó tạo ra năng lực tác chiến cân bằng hơn.

Các loại vũ khí mà GMF 140 có thể sử dụng. Ảnh: TWZ

Ngoài các loại vũ khí trên, GMF 140 còn được trang bị tên lửa chống hạm, ống phóng ngư lôi, pháo hạm cỡ 127mm, hệ thống vũ khí laser, hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) và một số vũ khí phụ.

Về khả năng phòng thủ, GMF 140 có thân tàu sở hữu tiết diện phản xạ radar nhỏ, hệ thống quản lý âm thanh tích hợp và nhiều hệ thống sonar nhằm giảm khả năng bị phát hiện khi di chuyển. Đáng chú ý, dù có kích thước lớn, GMF 140 chỉ cần kíp thủy thủ cơ bản khoảng 90 người và có thể bổ sung thêm 35 người khi cần thiết.

"GMF 140 là lựa chọn phù hợp cho các bên đang tìm kiếm một tàu chiến mặt nước đa nhiệm", phía Rheinmetall thông tin.