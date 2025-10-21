Tên lửa BrahMos. Ảnh: PTI

Theo đài RT, phát biểu trước các quân nhân trên tàu INS Vikrant ngày 20/10, ông Modi cho biết nhiều người lo sợ khi nghe tới cái tên BrahMos.

Người đứng đầu chính phủ ở New Delhi nói: "Các tên lửa của Ấn Độ như BrahMos và Akash đã chứng tỏ được khả năng của chúng trong Chiến dịch Sindoor. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới muốn mua tên lửa này".

Hãng PTI đưa tin, hệ thống tên lửa BrahMos đã được thế giới công nhận về độ chính xác và khả năng hủy diệt. Tên lửa đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong chiến dịch Sindoor, cuộc đối đầu quân sự kéo dài 4 ngày giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5. Khi đó, Không quân Ấn Độ phóng tên lửa BrahMos từ máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan.

Tên lửa BrahMos là sản phẩm của BrahMos Aerospace, một công ty liên doanh giữa Ấn Độ và Nga. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển của Ấn Độ giữ 50,5% cổ phần của công ty, trong khi Tổ chức Phi chính phủ Mashinostroyenia của Nga chiếm 49,5%.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos hiện có tầm bắn từ 450 - 490km, trong khi phiên bản trước bị giới hạn tầm bắn ở mức 290km.

Thế hệ mới của tên lửa này đang trong giai đoạn phát triển nâng cao và sau khi hoàn tất sẽ trở thành một trong những vũ khí tấn công chính xác, đáng gờm nhất của New Delhi. Theo các nguồn tin chính thức, biến thể sắp ra mắt được gọi là BrahMos-NG, dự kiến ​​sẽ đạt tốc độ tối đa hơn 4.300 km/h và mở rộng tầm tấn công lên 800km, gần gấp đôi so với phiên bản hiện tại.